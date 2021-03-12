Exatlón: Ernesto Cázares furioso con su hermano, Aristeo, por su amistad con Pato Araujo.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló un doloroso momento el día de ayer, pues Aristeo Cázares se convirtió en el reciente eliminado del demandante reality show.

El practicante de parkour se batió en inolvidable duelo contra Pato Araujo y Heliud Pulido, atletas que también dejaron el corazón por permanecer en las playas de República Dominicana.

Fue en el Duelo de Eliminación, donde ‘Red Lion’ y ‘Capitán Araujo’ sellaron su amistad con emotivo abrazo que pasó a la historia en todas las temporadas de Exatlón.

Y es que, tus atletas favoritos desmintieron supuesta rivalidad con un tierno abrazo que desató todo tipo de comentarios. El momento desató lágrimas entre los participantes y millones de fanáticos de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Durante toda esta cuarta temporada, Aristeo y Pato compartieron maravillosos momentos que dieron paso a una sólida hermandad.

Los famosos integrantes de Titanes pasaron a la historia como una de las amistades más poderosas en las playas del reality show.

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Ernesto Cázares reacciona furioso ante la amistad de su hermano Aristeo y Pato Araujo

La amistad de Aristeo Cázares y Pato Araujo desató todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, pues millones de personas lanzaron contundentes comentarios.

Y es que, algunos fanáticos de Exatlón, no creen que ‘Capitán Araujo’ tenga una amistad sincera con el campeón de la tercera temporada.

Recordemos que, el futbolista profesional se convirtió en el atleta más polémico de Titanes, pues confesó sus deseos por separar a la causa roja.

En su momento, múltiples fanáticos acusaron al mediocampista de ser responsable en dividir al poderoso equipo en dos bandos.

Ernesto Cázares, eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes, está al tanto de las polémicas acciones y palabras del capitán de 33 años.

Y es que, el día de ayer, el campeón más querido de México lanzó contundente mensaje en su cuenta de Twitter. El practicante de parkour confesó dolor ante la reciente eliminación de su hermano; sin embargo, también arremetió contra Patricio Araujo.

“Mi carnal fue eliminado, no me gusta hacer estos comentarios, pero que coraje ver qué mi hermano de verdad cree que Pato es su amigo”, escribió el veracruzano en sus respectivas redes sociales.

Ernesto Cázares dio a entender que la amistad entre Aristeo y Pato es totalmente falsa, pues el mediocampista es responsable de provocar la desunión entre Titanes.

El reciente tweet de Ernesto desató todo tipo de comentarios, pues Ana Lago también respondió con un comentario en tono sarcástico: “Ay Ernest, te quiero mucho”, escribió la gimnasta artística debajo de la publicación.

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