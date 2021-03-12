Exatlón: Aristeo Cázares es eliminado y se termina una era en las tierras y playas más demandantes.

Aristeo Cázares, el segundo y último de los hermanos que permanecía en la reñida competencia en las playas de República Dominicana, fue eliminado de Exatlón México durante este episodio.

En el duelo de eliminación, además del practicante de parkour, otros dos hombres rojos se vieron cara a cara para salvar su lugar en la competencia, se trató de Pato Araujo y Heliud Pulido.

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Aristeo Cázares, Pato Araujo y Heliud Pulido se jugaron su lugar en la competencia

Los atletas demostraron lo mejor de sí en un circuito en el que más que rapidez, se retaba a la habilidad de cada uno de ellos durante la faceta final de la competencia.

Como bien lo dijo Rosique, Aristeo se va con una "espada de gran poder" para hacer el bien y por supuesto, inolvidables participaciones dentro de la dura competencia en Exatlón.

Me siento en la gracia de dios, me siento pleno, porque parte de la vida además de victorias también son derrotas, la gloria no solamente es levantar trofeos o ganar, la gloria también es ser derrotado. La gloria también es compartir, es desearle el bien a tus compañeros, desearle el bien a la gente, en mi familia he recibido valores y educación

Aristeo Cázares dio su máximo esfuerzo en el circuito, pero no logró superar a sus compañeros Pato y Heliud con sus múltiples medallas, así que dijo adiós a la competencia a casi nada de poder llegar a la gloria en Exatlón.

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