Exatlón: Pato Araujo y Aristeo Cázares sellan la mejor hermandad de la historia del reality show.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de culminar entre la energía, el cansancio y el liderazgo de tus atletas favoritos. Recordemos que, en esta cuarta temporada del reality show, solo algunos concursantes están listos para coronarse como campeones.

Sin embargo, también se hicieron presentes momentos muy dolorosos que pasaron a la historia de la competencia. Por ejemplo, la eliminación de Aristeo Cázares, quien partió de República Dominicana tras batirse contra sus compañeros Pato Araujo y Heliud Pulido.

‘Red Lion’ ofreció una impactante batalla que fue sintonizada por millones de 'Exatlón Lovers'; sin embargo, el practicante de parkour se marchó con dignidad tras perder su última vida en el Duelo de Eliminación.

Por si fuera poco, Aristeo y Pato sellaron su hermandad con un fuerte abrazo que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Los atletas rompieron en llanto en la penúltima semana del reality show y desmintieron supuesta rivalidad con un fuerte abrazo que pasó a la historia de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, ‘Aguileon’ se convirtió en uno de los atletas más queridos por parte de todo el público mexicano, pues demostró grandes valores como la lealtad, liderazgo y solidaridad.

Te puede interesar: Exatlón: La dolorosa reacción de Mati Álvarez y Aristeo Cázares tras la última triste noticia en Titanes.

Aristeo Cázares y Pato Araujo dejan huella en Exatlón: Titanes vs Héroes con su valiosa amistad

Aristeo y Pato se conocieron en la tercera temporada del reality show, donde se enfrentaron a una maravillosa final digna de dos atletas de alto rendimiento.

Fue en la tercera edición de Exatlón, donde el parkourista venció a su rival y levantó la codiciada copa del primer lugar.

Aristeo demostró su dominio en las tierras más exigentes de México, pues eliminó al famoso mediocampista colimense.

En su momento, se habló de una posible rivalidad entre el colimense y el veracruzano, pues regresaron a Exatlón: Titanes vs Héroes por la revancha.

Pese a los dimes y diretes, Pato Araujo y Aristeo Cázares sellaron su amistad con fuerte abrazo que trascendió en la historia del reality show.

Y es que, los queridos mexicanos compartieron valiosos momentos en la fortaleza y campamento que se quedaron en sus corazones para siempre.

También te puede interesar: Exatlón: La reacción de los atletas de Héroes tras acceder a la semana final y derrotar a los invencibles Titanes.