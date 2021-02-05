Isabel Delgado, exparticipante de Exatlón, sale en defensa de Evelyn Guijarro: “Es una gran persona”.

El día de ayer, la polémica invadió las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues algunas participantes del equipo rojo lanzaron controversiales comentarios que se volvieron tendencia en todas las plataformas digitales.

Mati Álvarez, Carmelita Correa y Jazmín Hernández tuvieron una larga plática en las comodidades de la fortaleza, donde abrieron su corazón sin tapujos.

Y es que, las atletas despotricaron contra Evelyn Guijarro, quien supuestamente se convirtió en la concursante menos querida de la segunda temporada de Exatlón.

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Mati, Carmelita y Jazmín revelaron que ‘Sniper’ también comenzó a tener problemas con sus compañeros de Héroes, principalmente con la basquetbolista Casandra Ascencio.

Las mujeres de Titanes arremetieron contra la lanzadora de jabalina, pues hablaron pestes a sus espaldas. Lo anterior generó millones de reacciones por parte de los admiradores del programa deportivo.

Exparticipante de Exatlón alza la voz a favor de Evelyn Guijarro.

Las palabras de Mati, Carmelita y Jazmín propiciaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues los internautas no dieron crédito de lo que vieron en el reciente episodio de Exatlón.

Por si fuera poco, muchos atletas defendieron a Evely Guijarro y mandaron múltiples mensajes de aliento a través de las redes sociales.

Y es que, Isabel Delgado, participante de la segunda temporada de Exatlón, salió en defensa de su compañera ‘Sniper’.

La experta en nado sincronizado confesó que, el equipo de ‘Contendientes’ siempre quiso a la lanzadora de jabalina.

“¡Desmiento totalmente! En el equipo sí queríamos a Eve (al menos en el primer equipo contendiente) es una gran persona, una gran atleta y sobre todo una gran amiga… venga Evelyn Guijarro”, escribió la mexicana al pie de una foto que ganó miles de corazones rojos.

Por si fuera poco, Isabel invitó a sus seguidores a votar por Evelyn Guijarro en la reciente dinámica donde podría llevarse una medalla.

“¡Corran! ¡Hoy es el último día para votar! Así que entra a la app de @azteca y vota por @evelynguijarro para que ella sea la ganadora de esa medalla. Rápido rápido todos a votar", subrayó la querida atleta demostrando su gran corazón de oro.

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