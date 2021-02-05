Exatlón: Las peleas de Heliud Pulido con sus compañeros de Titanes en la cuarta temporada del programa deportivo.

Heliud Pulido se convirtió en una verdadera leyenda de la competencia deportiva más exigente del mundo. Recordemos que, el ganador de la tercera temporada de Exatlón, se metió en el corazón de todo México debido a su liderazgo, solidaridad y grandes habilidades deportivas.

Sin embargo, el piragüista olímpico regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para levantar la brillante copa por segunda ocasión.

Sin embargo, el atleta veracruzano ha tenido una tormentosa estadía en las playas de República Dominicana. Y es que, el también conocido como ‘Black Panther’, ha vivido más de un calvario con sus compañeros de Titanes.

Heliud Pulido vive doloroso momento con Pato Araujo y Zudikey Rodríguez

En su momento, el veracruzano sufrió una contundente lesión en la rodilla que le impidió batirse en el duelo de eliminación.

El equipo rojo eligió a Pato Araujo en lugar de Heliud Pulido, acto que provocó el enojo del futbolista mexicano.

Más tarde, Capitán Araujo y Zudikey Rodríguez expresaron que el piragüista olímpico fingió su lesión, pues se recuperó muy rápido. La pareja reveló que fue una “injusticia” y una “traición” la decisión que tomó el equipo de Titanes.

“La decisión en conjunto ya no vale de nada, estoy consciente de lo que pueda decir. Lo que sí puedo decir es que en caso de que haya una injusticia... se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo”, expresó Pato Araujo para las cámaras de Exatlón.

Heliud Pulido enfrenta a su compañero Aristeo Cázares

Aristeo Cázares, Mariano Razo y Heliud Pulido se enfrentaron a un cardíaco duelo de eliminación; sin embargo, el piragüista expresó que sus compañeros organizaron una conspiración en su contra.

Y es que, según Heliud Pulido, Aristeo y Mariano se unieron para sacarlo de la cuarta temporada del programa deportivo: “Dos contra uno, me encanta”, gritó el atleta en repetidas ocasiones.

Sin embargo, Aristeo Cázares se defendió de las acusaciones, pues confrontó a su compañero frente a frente: “Si Heliud tiene algo que decir, porque está gritando que son 2 contra 1, mejor relájate, viejo; porque te vimos, relájate. Te lo digo de frente, no lo ando gritando así nada más al aire”, expresó el ‘Aguileón Cázares’.

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Heliud Pulido despide entre lágrimas a grandes atletas

El atleta veracruzano también rompió en llanto durante la cuarta temporada de Exatlón. Y es que, ‘Black Force’ despidió a su novia Pamela Verdirame, quien se convirtió en la quinta eliminada del reality show.

Por si fuera poco, Pulido también se despidió de su gran amiga Ana Lago, quien abandonó las tierras de República Dominicana tras batirse contra Carmelita Correa y Jazmín Hernández.

Heliud Pulido soltó un mar de lágrimas, pues se quedó sin compañía en la temporada más estricta y difícil de Exatlón.

Heliud Pulido muestra su lado más vulnerable ante el equipo rojo

Recientemente, el atleta reveló el calvario que vivió en el hospital hace algunos años. Helido Pulido abrió su corazón para todos sus compañeros de Exatlón y contó que fue internado por un problema en el estómago.

El atleta especializado en canotaje valoró cada momento de su vida en el nosocomio, pues sintió que no volvería a competir en su deporte.

Pese a todos los problemas con el equipo de Titanes, Heliud Pulido pinta para ser uno de los finalistas de esta cuarta edición del programa de entretenimiento.

Recordemos que, el piragüista olímpico posee múltiples habilidades deportivas que podrían llevarlo a obtener la gloria. Además, el veracruzano cuenta con un gran número de admiradores que están dispuestos a apoyarlo durante la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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