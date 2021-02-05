Jazmín Hernández y Carmelita Correa exhiben a Mati Álvarez en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la recta final, por lo tanto, varios atletas comienzan a mostrar cansancio, conspiraciones y una que otra polémica en la competencia deportiva.

Recientemente, Carmelita Correa y Jazmín Herrera se volvieron tendencia por hablar mal de Mati Álvarez. Y es que, las atletas, aprovecharon un descuido de ‘Terminator’ para despotricar en su contra.

Todo comenzó cuando el trío de mexicanas platicó sobre la supuesta rivalidad de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro. Posteriormente, Mati Álvarez salió de la habitación y sus compañeras lanzaron contundentes comentarios que quedaron inmortalizados en Exatlón.

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“Se anda quejando mucho de todo. Está volviendo a caer en eso de que está muy cansada”, expresó Jazmín Hernández sobre Mati, quien supuestamente se mostró muy irritable en recientes semanas de Exatlón.

Carmelita Correa secundó la teoría de ‘Rugby Girl’, pues lanzó un polémico comentario contra la ganadora de la tercera temporada de Exatlón.

“Todos pasamos lo mismo y va a pasar más… se va a cansar más”, expresó Carmelita mostrando su molestia ante las supuestas quejas de Mati Álvarez.

Los comentarios de Carmelita y Jamzín causaron controversia en las redes sociales, donde los internautas aprovecharon para dar a conocer las rivalidades del equipo rojo.

“Siempre hablan a sus espaldas”, “Es obvio que Mati está cansada, ella tiene que dar los puntos que sus compañeras muchas veces no dan” y “Es obvio que Matilde va a estar cansada, ella es la mujere con más carreras y victorias”, fueron algunos comentarios por parte de los usuarios de las plataformas digitales.

El distanciamiento de Mati Álvarez con sus compañeras de Titanes

Debemos recordar que, la estrella de Exatlón, ya había enfrentado algunas polémicas con sus compañeras del equipo rojo.

Durante mucho tiempo, se habló del distanciamiento de ‘Terminator’ con la gimnasta artística Ana Lago. Las atletas formaron una increíble amistad dentro de las playas de República Dominicana; sin embargo, el compañerismo acabó con un misterioso alejamiento.

Ana Lago se convirtió en la reciente eliminada de la competencia deportiva; sin embargo, se despidió de Mati Álvarez con un fuerte abrazo que desmintió su rivalidad.

Posteriormente, la gimnasta artística confesó que nunca tuvo una pelea con la poblana, simplemente se identificó más con otros atletas y decidió cambiar de amigos.

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