Exatlón: Evelyn Guijarro rompe en llanto y habla contundentemente. ¿Con dedicatoria a Casandra Ascencio?

Las concursantes de Exatlón: Titanes vs Héroes entraron a la penúltima semana de la temporada más exigente; sin embargo, tus atletas favoritos comenzaron a resentir el cansancio y condiciones extremas de República Dominicana.

Por si fuera poco, los participantes del equipo azul se enfrentaron a la reciente salida de Doris del Moral, quien se batió en un intenso duelo contra Evelyn Guijarro.

Fue la propia ‘Sniper’, quien dejó ver que no ha tenido días buenos tras la partida de ‘Corazón Valiente’. Y es que, la lanzadora de jabalina rompió en llanto en la ceremonia de Exatlón, donde expresó sus sentimientos rumbo a la última semana del reality show.

“Yo soy una persona de pocas palabras y que casi no lloro. No me gusta transmitir ese sentimiento a los demás cuando no es necesario. Menos en estos momentos cuando necesitamos ese coraje”, confesó la tapatía con la voz rota para millones de televidentes en casa.

Evelyn Guijarro lamenta la partida del corazón de Exatlón, Doris del Moral

Recordemos que, Doris del Moral se convirtió en una de las mujeres más queridas por sus compañeros y rivales de Exatlón. Y es que, ‘Bulldozer’ se ganó el respeto de medio mundo con su personalidad alegre, humilde y amorosa.

“Ayer peleé un duelo como jamás había sentido en la vida. El ir contra Doris, sí me despertó algo diferente, algo que jamás había sentido contra una roja o una de mi propio equipo. Fue un duelo muy honorable para las dos, creo que nos dimos todo el respeto, todo el coraje y también todo el cariño al dar lo mejor”, expresó ‘Sniper’ sobre su reciente duelo de eliminación contra la tabasqueña.

Recordemos que, Evelyn Guijarro no ha tenido sus mejores semanas en Exatlón, pues ha vivido un contundente distanciamiento contra la basquetbolista profesional Casandra Ascencio.

La sensibilidad de ‘Sniper’ se hizo presente rumbo a la última semana del exigente reality show, pues dedicó un emotivo discurso a Doris del Moral y a múltiples admiradores en casa.

Me duele porque se nos fue una gran atleta que daba muchísimos puntos y que daba todo lo mejor para el equipo. También se nos va toda la alegría y el carisma que nos aportaba. El Exatlón es otro y va a ser otro sin ella, pero creo que le debemos y nos debemos salir a luchar con más coraje aún

“Estoy muy cansada, creo que nunca había sentido tanto cansancio en mi cuerpo, tanta presión. He estado desde el día uno y claro que la he pasado mal. Extraño mucho mi vida”, concluyó la mexicana, quien podría haber lanzado una indirecta para su compañera Casandra Ascencio.

