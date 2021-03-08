Exatlón: Las atletas que ponen en alto el nombre de México en marco del Día Internacional de la Mujer.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha regalado inolvidables momentos dentro de las playas de República Dominicana, pues talentosas mujeres han puesto todo su coraje para regalar inolvidables espectáculos y superarse cada día tras día.

Y es que, dentro del programa más exigente de la televisión, tus concursantes favoritas intentan ser un mejor ejemplo para millones de mujeres latinoamericanas. Ellas ponen el nombre de Mexico en alto dentro y fuera de Exatlón.

Zudikey Rodríguez

Si de fortaleza hablamos, no podemos pasar por alto el nombre de la originaria del Valle de México, Zudikey Rodríguez. La mexicana atravesó por múltiples obstáculos en su vida personal que canalizó a una carrera llena de éxito y gloria.

‘La Gacela Rodríguez’ ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2007, se ubicó octava en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2007 y representó a México en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008.

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Doris del Moral

La tabasqueña también superó una juventud de dificultades y bullying; sin embargo, ‘Corazón Valiente’ se sobrepuso de las adversidades para inspirar a millones de mujeres por medio del deporte.

Doris del Moral ha ganado el Premio Nacional de Deportes en el 2012, ha participado en campeonatos mundiales y también cuenta con el Premio Estatal de Deportes.

Mati Álvarez

La heptatleta mexicana se convirtió en una de las mujeres más inspiradoras de Exatlón: Titanes vs Héroes. Recordemos que, ‘Terminator’ se coronó como la ganadora absoluta de la tercera temporada del reality show.

Sin embargo, la poblana regresó a la cuarta temporada de Exatlón para obtener la gloria una vez más. Fue en su paso por el programa de entretenimiento, donde la también conocida como ‘Golden Champion’ demostró su poder, liderazgo y fortaleza en cada uno de los circuitos.

Casandra Ascencio

La basquetbolista mexicana rompió las barreras en un deporte dominado principalmente por el género masculino. Y es que, ‘MVP’ incursionó en el baloncesto desde muy temprana edad, dejando a un lado los estereotipos e impedimentos para llevar a cabo su más grande pasión.

La integrante del equipo Héroes fue Seleccionada Nacional de Centrobasket Monterrey en 2014, Seleccionada Nacional de Universidades Korea del sur en 2015, Seleccionada en Barranquilla 2018 y ganó medalla de bronce en Centrobasket Puerto Rico 2018.

Ana Lago

La regiomontana, de 25 años, brilló como nadie en el mundo del deporte, pues se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística.

Por si fuera poco, la atleta realizó un inolvidable debut en la primera temporada de Exatlón, donde demostró su versatilidad, fuerza y destreza en cada circuito de la contienda.

Ana Lago es imparable, pues también regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para inspirar a millones de mujeres en toda Latinoamérica.

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