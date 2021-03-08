Exatlón: Aristeo Cázares critica y hace menos a los atletas de Héroes que están en las semanas finales.

A unas semanas de la gran final de Exatlón: Titanes vs Héroes, seguidores del reality show han comenzado a cuestionarse sobre cuáles atletas merecen continuar en la competencia, especialmente después de las fuertes declaraciones de Aristeo Cázares.

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El ganador de la segunda temporada se ha caracterizado por ser un atleta que no acostumbra a estar en problemas, se mantiene neutral ante cualquier diferencia y opina solo para arreglar situaciones; sin embargo, parece que algunos comentarios de los azules incrementaron su enojo tanto que se atrevió a romper el silencio.

Y es que los Héroes cuestionaron quién merecía o no seguir en la competencia, sobre todo luego de que perdieran la primera y segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 donde Evelyn Guijarro y Doris del Moral tenían que enfrentarse en el duelo de eliminación.

El resultado final fue la salida de Doris del Moral, quien se despidió luego de 16 carreras contra Evelyn Guijarro, no obstante, previo a dichos encuentros, los azules mostraron su indignación ante la idea de perder a otro integrante, ya que aseguraban había atletas en los Titanes que no tenían por qué seguir en el juego.

Javier Márquez aseguró que no le parecía justo que sus compañeras se enfrentaran y una de ellas tuviera que salir cuando el nivel de las azules era mejor, principalmente haciendo referencia a Carmelita Correa, a quien señalaron de ser débil.

De esta forma, Aristeo Cázares reveló que le habían llegado rumores respecto a que, unas personas del equipo azul, habían asegurado que había personas de los Titanes que no merecían seguir en competencia porque no daban puntos, por lo que él opinó.

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Enfatizó en que no tenían derecho de decir esas cosas pues los Titanes habían estado sumando más puntos; también, dijo que sus compañeros del equipo azul no entregaban puntos suficientes y por eso los que están, es gracias a sus compañeras.

