Exatlón: Así fue el momento en que Casandra Ascencio le ofreció su medalla a Doris del Moral.

Las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes fueron testigos de un doloroso momento rumbo al ataque final hacia la cumbre. Y es que Doris del Moral se convirtió en la reciente eliminada del reality show más exigente y demandante del mundo.

‘Corazón Valiente’, quien destacó por sus nobles sentimientos durante la contienda, se despidió tras batirse en una cardíaca batalla contra Evelyn Guijarro.

Las atletas salieron a luchar por la permanencia en un circuito que puso a prueba su resistencia física, mental y hasta emocional. Pese a todo, Doris no tuvo la suerte necesaria para llegar a la última semana de Exatlón, despidiéndose entre lágrimas y bellísimas palabras de la máxima autoridad Antonio Rosique.

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Casandra Ascencio ofreció su medalla para salvar a su compañera Doris del Moral

Sin duda, las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes presenciaron un verdadero calvario en el reciente duelo de eliminación. Por si fuera poco, sucedió otro momento que también desató todo tipo de comentarios por parte de los internautas en las redes sociales.

Nos referimos a Casandra Ascencio y su intentó por obsequiar su medalla a ‘Corazón Valiente’. Y es que Doris se batió en su última carrera con una sola vida, rechazando la insignia de la basquetbolista profesional.

En una conmovedora escena que circuló por todas las plataformas digitales, ‘MVP’ platicó con ‘Bulldozer’ minutos antes de salir a pelear por su estadía en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los esfuerzos de Casandra Ascencio no fueron suficientes, pues Doris del Moral contestó con un rotundo “no”, cuando se le preguntó si aceptaría la medalla transferible de su compañera del equipo azul.

El momento desató lágrimas entre los concursantes, quienes aplaudieron la valentía de la tabasqueña para salir a pelear con una sola vida en las tierras más demandantes de la televisión.

Se desconoce si el futuro de Doris del Moral habría sido distinto en caso de correr con la medalla de Casandra Ascencio. Recordemos que, en su momento, Javi Márquez venció a Keno Martell tras utilizar una medalla previamente ganada en el valle de los récords de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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