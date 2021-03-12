Exatlón: La reacción de los atletas de Héroes tras acceder a la semana final y derrotar a los invencibles Titanes.

Héroes se enorgullecieron tras acceder a la semana final y derrotar a los invencibles Titanes para que dos integrantes hombres de su equipo estuvieran en la gran final de Exatlón México.

Los integrantes del equipo azul coincidieron en que el duelo de eliminación sería el más emocionante y reñido la historia de Exatlón México porque se trata de dos campeones y un subcampeón con un gran orgullo cada uno de ellos.

Dan Noyola explicó que lamentaría que Heliud se fuera, pero sería muy complicado porque tiene 5 medallas y le había dicho anteriormente que si él iba a duelo de eliminación contra su propio equipo, las iba a utilizar todas y a morir.

Te puede interesar: Exatlón: La dolorosa reacción de Mati Álvarez y Aristeo Cázares tras la última triste noticia en Titanes.

Héroes por fin logró vencer a Titanes

Fue el duelo de la Supervivencia donde Héroes consiguieron lo que por varias semanas ya parecía imposible, pues tras recorrer el circuito de Exatlón City y lograr un marcador 9-9, pasaron a una carrera de relevos donde derrotaron a Titanes.

Lo anterior impidió que tres de las chicas del equipo rojo pasaran a la final y más bien calificaran Christian Anguiano y Dan Noyola a la semana cumbre de Exatlón.

"Fue una carrera muy emocionante, estamos felices por acceder a la semana final, ya somos dos hombres, vamos por el mismo objetivo para que Evelyn y Cass accedan también a la última semana", fueron las palabras de Dan Noyola.

En tanto, Christian Anguiano se dijo sorprendido con el duelo de eliminación que encararán los atletas rojos; incluso, fue claro al señalar que "pagaría una entrada por verlo". De la misma manera, el luchador se dijo satisfecho con su participación y prometió llegar lo más lejos que pueda.

También podría interesarte: Exatlón: Heliud Pulido se rebela contra sus compañeros y suelta un mensaje contundente. (VIDEO)