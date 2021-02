El divertido comentario de Jazmín Hernández a Heliud Pulido tras su caída en Exatlón: Titanes vs Héroes.

El día de ayer, los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes se enfrentaron a una cardíaca batalla por la Fortaleza que emocionó a millones de televidentes en casa.

Los equipos rojo y azul tuvieron un gran desempeño, pues ninguno se quedó atrás en el marcador. La euforia creció, pues la batalla se definió en una inesperada carrera de relevos que puso en ventaja a los Titanes.

El equipo rojo salió triunfador, pues Heliud Pulido y Zudikey Rodríguez anotaron el punto de la victoria y así ganaron las comodidades de la villa.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues Jazmín Hernández se dio un gran golpe en el tobillo derecho.

‘Rugby Girl’ intentó alcanzar a su rival Doris del Moral en el circuito; sin embargo, cayó al suelo por una distracción.

La atleta quedó inmovilizada en el suelo y posteriormente llegó el personal médico para auxiliarla.

Te puede interesar:Exatlón: Heliud Pulido destrozado por la eliminación de Ana Lago; Titanes aplauden a Carmelita y Jazmín.

El peculiar comentario de Jazmín Hernández a Heliud Pulido tras su caída en el circuito.

Los Titanes también se preocuparon por la salud de Jaz, pues Aristeo, Heliud, Pato y otros atletas corrieron para ayudarla a su compañera.

Heliud Pulido intentó cargar a su amiga, pero ‘Rugby Girl’ se burló del piragüista por siempre llegar al rescate de sus compañeras.

“Es que Heliud siempre carga a todos”, expresó la tapatía mientras se acomodó en los brazos del veracruzano.

El momento terminó con las risas de todos los atletas, quienes lanzaron una gran carcajada cuando escucharon el chiste de Jazmín.

Recordemos que, Heliud Pulido se convirtió en uno de los atletas más atentos de todo Exatlón, pues apoyó a sus amigos y rivales en su peores momentos.

Y es que, el atleta demostró su solidaridad y gran corazón, mismo que lo llevó a convertirse en el ganador de la tercera temporada de Exatlón.

No cabe duda que, las rivalidades en Exatlón: Titanes vs Héroes no existen, pues fuera de cámaras los atletas viven graciosos momentos como una familia.

También te puede interesar: Jazmín Hernández sufrió un aparatoso accidente en el tobillo derecho que preocupó a todos los atletas de Exatlón.