Jazmín Hernández sufrió un aparatoso accidente en el tobillo derecho que preocupó a todos los atletas de Exatlón.

Exatlón: Titanes vs Héroes estremeció a millones de televidentes con la reciente batalla por la Fortaleza. Mati Álvarez, Heliud Pulido y Pato Araujo fueron las estrellas de la noche; sin embargo, Jazmín Hernández sufrió un gran golpe que preocupó al equipo rojo.

Y es que, la también conocida como ‘Rugby Girl’ vivió un inesperado accidenteque sacó algunos gritos entre los atletas de esta cuarta temporada del programa deportivo.

Jazmín se enfrentó a una cardíaca batalla contra Doris del Moral, cuando se lastimó el tobillo derecho. La atleta se quedó inmovilizada por algunos minutos en la arena, cuando llegó el personal médico para atenderla.

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Heliud Pulido cargó a su compañera para llevarla a revisión; sin embargo, Jazmín se recuperó inmediatamente y continúo la carrera contra su rival del equipo contrario.

Jazmín se desconcentró tras el golpe, pues terminó perdiendo el duelo contra Doris del Moral.

No es la primera vez que, un atleta de Exatlón: Titanes vs Héroes sufre un contundente golpe en el cuerpo. Hace unos meses, Steph Gómez, David Juárez ‘La Bestia’ y Misael Rodríguez ‘El Chino’ abandonaron la cuarta temporada del programa debido a lesiones.

Pese a todo, tus atletas favoritos se mantienen positivos, pues constantemente salen a dejar el corazón en las competencias sin importar el cansancio, el calor y hasta los golpes.

El accidente de Jazmín Hernández tampoco fue impedimento para que el equipo rojo brillara esta noche.

Recordemos que, los Titanes ganaron 5 mil Exapoints canjeables por cualquier producto de la ExaStore.

Pese a los malos momentos, Titanes y Héroes entregan el corazón en las playas de República Dominicana para entretener a millones de televidentes en casa.

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