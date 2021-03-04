Exatlón: Los hermanos Ernesto y Aristeo Cázares son de las mejores cosas que le han pasado al reality.

Exatlón México ha sido un reality show que le ha dado oportunidad a diferentes atletas de ser grandes competidores; además, que sus disciplinas han llegado a cada rincón del país.

Te puede interesar:Exatlón: El VIDEO que demuestra que Evelyn Guijarro desconoce las intenciones de Casandra Ascencio.

Tal es el caso de la dinastía formada por los hermanos Cázares, quienes sin duda son la familia más importante que se ha podido apreciar en Exatlón México, ya que estamos hablando de los dos primeros campeones de este reality, donde Ernesto fue el ganador de la primera temporada, mientras que Aristeo se llevó la segunda edición.

Hay que recordar que Ernesto Cázares tuvo una final muy particular en la primera temporada, en la cual después de eliminar a competidores de alto rendimiento como Daniel Corral, llegó al último día en donde se enfrentó a su gran amiga Macky González, pero no en un duelo en el circuito, sino en una batalla por votos.

Tras esta dura contienda, fueron los grandes fanáticos los que decidieron quién de los dos competidores era el que merecía llevarse el trofeo de campeón, ya que en ese tiempo no se veían encuentros entre hombres contra mujeres como se ha hecho en Exatlón: Titanes vs Héroes.

El ganador de la segunda temporada

Su hermano Aristeo Cázares fue uno de los hombres que llegó para la segunda temporada, en donde demostró las capacidades de la familia Cázares, ya que con el parkour como estandarte se han lucido en gran forma y eso lo llevó hasta obtener el título de Exatlón México.

También te puede interesar: Exatlón: Así fue el rompimiento de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro que ahora es una fuerte rivalidad.

A diferencia de Ernesto, en esta ocasión, sí hubo una final de hombre contra hombre, donde Aristeo Cázares se enfrentó y venció a Patricio Araujo.

