Exatlón: El VIDEO que demuestra que Evelyn Guijarro desconoce las intenciones de Casandra Ascencio.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes están a punto de entrar al ataque final hacia la cumbre. Por lo pronto, tus atletas favoritos comienzan a sentir la presión de luchar por su pase dorado a la demandante final del reality show.

Sin embargo, algunos concursantes restantes, también comienzan a tener problemas con sus compañeros, pues están dispuestos a todo con tal de llegar a la última semana de la contienda.

Tal es el caso de Casandra Asencio, quien acusó a Evelyn Guijarro de tener una supuesta alianza con miembros del equipo de Titanes como Mati Álvarez y Jazmín Hernández.

Según ‘MVP’, la famosa lanzadora de jabalina realizó una conspiración con la causa roja para sacarla de la competencia rumbo a la recta final.

Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí…

Debemos recordar que, la finalista de la tercera temporada, notó acciones muy extrañas por parte de Guijarro. Según Ascencio, Mati Álvarez se dejó perder a propósito en carreras anteriores para beneficiar el rendimiento de ‘Sniper’.

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Evelyn Guijarro desconoce las intenciones de Casandra Ascencio

Y, aunque la basquetbolista profesional duda sobre la lealtad de su compañera, tampoco ha sido honesta para resolver sus diferencias cara a cara con Evelyn Guijarro.

Y es que, hace unos días, el equipo azul vivió un emotivo momento desde el campamento, donde se dejaron ver felices, unidos y sin ningún problema.

Dan Noyola, Doris del Moral, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro protagonizaron un tierno abrazo que se volvió tendencia entre los fanáticos de Exatlón.

Por si fuera poco, la interacción entre Casandra Ascencio y ‘Sniper’ llamó la atención, pues se abrazaron como si no existiera ninguna rivalidad.

Todo parece indicar que, Evelyn Guijarro no está enterada de las opiniones de Casandra respecto a su presunta falta de lealtad en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Y es que, la atleta tapatía se ha mostrado con temple, energía y mucha solidaridad con sus compañeros en las últimas semanas del demandante reality show.

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