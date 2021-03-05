Exatlón: Desunión y falta de motivación en el equipo de Titanes, ¿rompimiento rumbo a la final?

A unas semanas de la gran final de Exatlón México, los integrantes de Titanes han mostrado desunión y falta de motivación; incluso, ellos mismos admiten que ya no "están en la misma sintonía" y hace falta más apoyo.

Fue el propio Heliud Pulido quien aseguró que hizo falta la energía que transmiten entre compañeros y se salieron del carril, pues desde su punto de vista venían muy bien como un tren tranquilo, pero de repente se vinieron abajo.

El equipo se agarró cada quien para su lado, no estábamos en la misma sintonía y canal de lo que queríamos lograr

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Heliud Pulido y Mati Álvarez compartieron su opinión de la desunión de los rojos

Mati Álvarez añadió que era la tercera vez que se les iba el coche e incluso al principio sintió "una unión muy bonita" en ceremonia cuando Rosique los engañó que no iba a haber algo material.

Tuvimos una primera ronda buena, una segunda mas o menos y la tercera ya no, a partir del punto de Javi y Pato nos venimos para abajo, se está perdiendo la cabeza, en serio, sentí que el equipo se vino abajo

Por su parte, Zudickey Rodríguez recordó los accidentes que se han repetido en esta cuarta temporada y que la han llegado a preocupar y desmotivar durante la competencia.

Se repiten casos de lo que ya has vivido anteriormente, me da miedo recordar ese momento que me impide estar en la gran final, gracias a dios puedo correr, que es lo que más amo en la vida, seguiré esforzándome, cuidándome y lista para atacar en esta recta final

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