Exatlón: Revelan el estado de salud de Mau Wow tras el terrible golpe que sufrió en la cara en la Batalla por la Fortaleza.

Se vivió una semana llena de batallas y retos en donde uno de los líderes de Titanes sufrió un trágico golpe en la cara que desde ese momento lo dejó fuera de la competencia cuando se disputaba la Fortaleza.

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Se trata de Mau Wow quien tuvo que salir en una ambulancia directo al hospital para ser valorado por los doctores. Todo sucedió cuando se enfrentaba a Cristian Anguiano; fue en ese momento, donde cayó y se abrió la ceja.

El practicante de parkour regresó al campamento con sus compañeros y reveló que le tuvieron que hacer una tomografía en donde obtuvo buenos resultados, por lo que no tendrá que dejar Exatlón: Titanes vs Héroes que vive su instancia más decisiva.

Sin embargo, sí recibió tres puntadas en la herida por lo que los Titanes no podrán contar con uno de sus mejores integrantes para los próximos circuitos, entre ellos, la Batalla por la Supervivencia que definirá al próximo atleta que dejará República Dominicana.

Sin duda, es un golpe muy fuerte para los Titanes, ya que no puedan contar con el practicante de parkour, quien desde su regreso se ha convertido en pieza fundamental para su equipo, demostrando que deja el corazón en cada uno de las demandantes pruebas.

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Recordemos que, esta es la segunda participación del originario de la Ciudad de México, en el reality más exitoso de la televisión mexicana que puedes disfrutar a través de la pantalla de Azteca UNO.

