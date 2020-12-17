Las mejores FOTOS de las atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes en espectaculares y sensuales bikinis.

Las atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes destacan por su fuerza, destreza y habilidades deportivas; sin embargo, también poseen una exorbitante belleza que enamora a sus miles de seguidores dentro y fuera de las redes sociales.

Y es que, fuera de la competencia, las participantes presumen sus esculturales figuras adornadas con ajustados bikinis. Cada atleta tiene un gran número de seguidores en las plataformas digitales, donde aprovechan para presumir sus torneadas piernas, diminuta cintura y espectaculares bañadores.

Nuestras hermosas personalidades deportivas también poseen una enorme colección de trajes de baño que utilizan para enfundar sus curvas. Las concursantes de Titanes y Héroes constantemente presumen su hermosura bajo los rayos del sol y la orilla de la alberca.



Jazmín Hernández

La jugadora de rugby llegó como refuerzo del equipo rojo a las playas más famosas de la televisión. Dentro del programa sorprendió a todo mundo con su velocidad y buena puntería, habilidades que le dieron mayor prestigio a lo largo de su estadía en República Dominicana.

Fuera de Exatlón, ‘Rugby Girl’ es una estrella de Instagram, pues cuenta con 128 mil seguidores amantes de sus fotos en leggings, tops y ajustadas prendas deportivas. Fue a principios de octubre, cuando la mexicana publicó una sensual postal mostrando sus largas piernas y trabajado abdomen.

Evelyn Guijarro

‘Sniper’ es una de las mujeres más queridas dentro y fuera de las tierras de República Dominicana, pues conquistó el corazón del público con sus habilidades para el tiro. La tapatía tiene un gran número de admiradores, mismos que ganó debido a su temple y gran corazón con todos sus compañeros de Héroes.

La practicante de lanzamiento de jabalina también es una de las chicas más glamourosas y divas de Instagram, pues constantemente cautiva a sus fans con hermosas piezas dignas de una modelo. En su armario no pueden faltar ajustados bikinis en tonalidades vibrantes para lucir radiante y en tendencia bajo los rayos del sol.

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Ana Lago

La gimnasta artística es una de las atletas más guapas de todas las temporadas del programa de entretenimiento. ‘Ave Fénix’ tiene unos enormes ojos color marrón, una espléndida silueta y una sedosa cabellera que cautivan a millones de televidentes mexicanos.

La querida regiomontana también posee una basta colección de bikinis que presume en varias postales de sus plataformas digitales. Por si fuera poco, la integrante de Titanes tiene un indiscutible liderazgo que utiliza para ganar cada contienda en las tierras de Exatlón.

Casandra Ascencio

La basquetbolista mexicana también sobresale por ser una de las mujeres más hermosas de todas las temporadas de la competencia deportiva. Y es que, ‘MVP’, brilla en el Exaball con su sedosa melena color negra, espectaculares piernas y trabajado cuerpo.

Fue a finales de octubre, cuando la integrante del equipo azul publicó una fotografía portando un maravilloso bañador de dos piezas. Ascencio lució fenomenal con un conjunto estampado que la hizo lucir femenina, fresca y como una diosa bajo los rayos del sol.

Mati Álvarez

La poblana es una de las atletas más queridas, pues se ganó un lugar en Exatlón con su liderazgo, solidaridad y corazón de oro. ‘Terminator’ conquistó la tercera temporada del programa deportivo, donde se llevó el primer puesto y levantó el trofeo junto a sus compañeros.

Fuera del programa deportivo, ‘Silver Force’ sigue siendo una chica como cualquier otra; amante de los viajes, las redes sociales y de compartir momentos junto a sus seres queridos.

La campeona de la tercera temporada aprovecha su tiempo libre para escaparse a la playa y portar sensuales bikinis que dejan al descubierto su trabajado abdomen.

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