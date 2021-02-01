Exatlón: Ana Lago se despide de las tierras y playas más demandantes tras perder en el duelo de eliminación.

La semana 22 en Exatlón: Titanes vs Héroes terminó con grandes emociones tras la Batalla por la Supervivencia, donde se encontraban en riesgo los hombres azules y las mujeres rojas, ambos buscando estar unidos una semana más.

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En el primer duelo, la ventaja fue para los azules luego de que Christian Anguiano venciera a Aristeo Cázares. Para la cuarta ronda, los Héroes empezaron a tomar una importante ventaja para defender a sus compañeros con la victoria de Casandra Ascensio sobre Mati Álvarez.

La entrega y estrategia de los Héroes comenzó a dar frutos al tener el marcador 8-5, luego del triunfo de Javier Márquez sobre Pato Araujo, quien sumó su segunda ronda sin entregar punto.

Dan Loyola fue el encargado de entregar el último punto para su equipo y salvarlos del duelo de la eliminación frente a uno de los mejores tiradores de la competencia, Heliud Pulido. Tres mujeres rojas fueron las elegidas para enfrentarse en la pugna máxima.

Las mujeres de Titanes que fueron a la batalla final de forma directa, por tener menos puntos fueron Carmelita y Ana Lago, mientras que Mati Álvarez tuvo la complicada decisión de mandar a Jazmín para ser la tercera integrante que se enfrentaría a sus compañeras para confirmar su permanencia en la competencia.

En uno de los circuitos más complicados, cada una de las guerreras rojas tuvo cinco vidas para refrendar su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes. La primera en perder una vida fue Ana Lago, quien no pudo vencer Carmelita.

Luego de varias rondas, Jazmín logró mantenerse con cuatro vidas, mientras que Carmelita tenía tres y la que más fallos tuvo en la zona de definición en Ana Lago, quien solamente mantuvo dos puntos.

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Con dos medallas transferibles en el equipo rojo, pertenecientes a Pato Araujo y Jazmín, Antonio Rosique, la máxima autoridad, hizo la pregunta sobre darle una vida extra a Ana Lago, pero la respuesta fue negativa.

Lamentablemente para la gimnasta mexicana su historia en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes terminó, por lo que tuvo que volver a casa.

