HEINEKEN México confirma cumplimiento al Acuerdo de Emergencia Sanitaria para apoyar la contingencia.

En atención a las disposiciones emitidas por el Gobierno Federal, HEINEKEN México ha reafirmado su cumplimiento con el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ante el cual ha emprendido oportunamente el proceso de implementación de las medidas dispuestas por la autoridad, para hacer frente a la pandemia que aqueja al país.

Por medio de un comunicado, la empresa cervezera dio a conocer que "en este sentido, confirmamos que nuestras operaciones de distribución concluirán el próximo 5 de abril, en total alineación con las recomendaciones señaladas por nuestras autoridades", según menciona el texto.

Asimismo, estamos ejecutando un plan para reducir nuestras operaciones en plantas al mínimo, salvaguardando el cuidado al medio ambiente y con el único objeto de evitar efectos irreversibles que pudieran imposibilitar la reactivación de nuestra actividad económica

En atención a sus consumidores, Heineken México agregó que "podrán seguir adquiriendo nuestros productos en existencia, en puntos de venta y en apego a las disposiciones que dicten las autoridades correspondientes. Los tiempos demandan la suma de esfuerzos para enfrentar la situación. En momentos como estos nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, la salud, la vida y el bienestar de todos".

Desde nuestra fundación, hemos asumido un sólido compromiso con la seguridad y salud de nuestros colaboradores, de nuestro entorno y de la población en general, en este año, al cumplir 130 años de presencia en México, se nos presenta una oportunidad inesperada para reiterarlo, con más fuerza que nunca: Estamos con México, decididos a continuar Brindando un Mundo Mejor

Sin embargo, vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el Coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.