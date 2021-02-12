Juan José Origel tendría que viajar mañana a Estados Unidos para recibir la segunda vacuna contra la Covid-19.

Este viernes 12 de febrero es la fecha en la que el presentador, Juan José Origel, deberá ir a Estados Unidos para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, pero la interrogante de muchas personas es si el conductor de televisión acudirá.

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Por medio de un canal de YouTube, se analizó dicha situación en la cual se pone sobre la mesa, si después de la fuerte polémica que se armó entorno a la vacunación del periodista, este volverá por la segunda dosis.

Mañana le toca su segunda dosis, es una duda razonable si se presentará tras el escándalo internacional que lo llevó a unas dimensiones impresionantes, la duda es si se la va a aplicar o no. De que lo va a estar esperando la dosis, lo va a estar esperando, pero es una decisión de él

Luego de que se diera a conocer que Pepillo Origel se aplicó la vacuna en Estados Unidos, se ocasionó que se emprendieran sanciones no solo en contra del periodista mexicano, sino también en contra de aquellos extranjeros que viajen a territorio norteamericano solo para recibir la vacuna.

Sin embargo, un médico cirujano y especialista en salud pública, llamado Héctor L. Frisbie, detalló que Pepillo podría ser sancionado y le podrían cancelar de forma definitiva su visa, debido a que no es residente del país.

Algunas personas que no son residentes ni ciudadanos de los Estados Unidos han falsificado o mentido para ser vacunados como este adulto mayor. Han sido identificados, no recibirán la segunda dosis, hay una multa de 15 mil dólares y la cancelación definitiva de la visa

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Hasta el momento, el presentador no ha comentado nada al respecto, solo queda esperar para saber si finalizó su proceso de vacunación en Estados Unidos.

