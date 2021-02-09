Circula en redes sociales una FOTO inédita de Keno Martell y Valery Carranza en Exatlón: Titanes vs Héroes.

La información sobre Exatlón: Titanes vs Héroes continúa circulando en las redes sociales, pues es el programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

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El más reciente eliminado de la competición fue Keno Martell, quien se despidió de las playas de República Dominicana tras perder en el reto de eliminación ante sus compañeros Dan Noyola y Javi Márquez.

En las redes sociales, apareció junto a su excompañera, Valery Carranza, por lo que los rumores sobre su posible romance se hicieron más fuertes entre los seguidores del reality show de Azteca UNO.

Y es que una de las cosas que más ha sorprendido al público, son todas las relaciones que poco a poco se han dado a lo largo de la emisión de Exatlón: Titanes vs Héroes, tal y como sucedió con Heliud Pulido y Pame Verdirame y Pato Araujo con Zudikey Rodríguez, quienes hasta llegaron al altar.

Además, así como Keno Martell ha levantado sospechas, otros que tienen la mira son Aristeo Cázares y Carolina Mendoza, quienes tienen una conexión especial.

Cabe mencionar que los espectadores comenzaron a sospechar si existe algo entre Keno Martell y Valery Carranza gracias a que durante el largo tiempo que estuvieron juntos, se pudo apreciar un lazo sumamente fuerte entre ellos.

Y, aunque lo vincularon con Samara Alcalá, ahora nuevamente los ojos están en Valery ya que por medio de su cuenta oficial de Instagram, el jugador de futbol americano compartió en sus historias una fotografía al lado de Valery, un poco después de que fuera expulsado de la competencia, en la que ambos aparecen sentados juntos mientras ven competir a uno de sus compañeros.

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Recordemos que Keno Martell es el último eliminado de la competencia, siendo una de las salidas más tristes para el conjunto de los Héroes.

