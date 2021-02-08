Keno Martell conmueve a millones de televidentes con inspirador discurso tras su salida de Exatlón.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes se pintaron de nostalgia tras la salida de Keno Martell. ‘Playmaker’ abandonó el programa más demandante del mundo tras batirse en un intenso duelo contra Javi Márquez y Dan Noyola.

Los tres atletas se enfrentaron a una cardíaca batalla por su estadía; sin embargo, solo dos pudieron regresar con sus compañeros del equipo azul.

Se vivió un intenso duelo de eliminación donde Keno Martell perdió su última vida y se despidió de estas playas para siempre.

Por si fuera poco, el jugador de fútbol americano pronunció un emotivo discurso que conmovió a millones de personas en casa.

“Creo que no es una coincidencia que las dos veces que vine a este lugar encontré amigos, compañeros, una familia, pero bueno, llegó mi momento”, comenzó el regiomontano haciendo énfasis en la maravillosa familia que formó junto al equipo de Héroes.

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Recordemos que, el atleta de alto rendimiento se convirtió en uno de los hombres más queridos y admirados por parte de la audiencia. Por si fuera poco, Martell reconoció que hizo un buen trabajo durante la temporada más exigente de Exatlón.

No hubo carrera que no me esforzara, dejé todo ahí. Quiero agradecerles… los quiero, sé que me quieren. Allá afuera vamos a hacer grandes amigos

Además, el integrante del equipo azul mandó poderosas palabras a todo México para superar las adversidades en este 2021.

“Regresar a esas tierras, solo me hizo recordar que somos más los buenos. Ha sido un año difícil, pero juntos vamos a vencer y convencer al mal”, expresó el mexicano con lágrimas en los ojos y mientras abrazó a todos sus compañeros.

Por último, Keno Martell dedicó un grandioso mensaje a la máxima autoridad Antonio Rosique, quien se mostró muy conmovido ante la salida del atleta.

“Muchísimas gracias a ti de corazón, tus palabras nos levantan todos los días, nos ayudan a competir y nos ayudan a saber por qué estamos haciendo esto. Tienes un don y lo explotas al máximo”, concluyó el querido Keno mientras desató una que otra lágrima entre la audiencia mexicana.

Así se vivió el intenso duelo de eliminación entre Keno Martell, Javi Márquez y Dan Noyola

La noche dio inició con una intensa batalla por la supervivencia, donde el equipo rojo salió victorioso tras anotar 10 puntos en el marcador.

Al ser el atleta con menos puntos, Dan Noyola se sumó a Keno Martell para batirse en el duelo de eliminación. De igual manera, Javi Márquez salió a defender su lugar en el programa deportivo por decisión de Casandra Ascencio.

Cada participante luchó hasta el final con 5 vidas; sin embargo, solo dos regresaron a salvo con sus compañeros de Héroes.

Los esfuerzos no fueron suficientes para Keno Martell, quien se convirtió el reciente eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, el regiomontano también participó en la tercera temporada del programa de entretenimiento, donde se enfrentó a grandes rivales como David Juárez ‘La Bestia’, Heliud Pulido, Mauricio López, Heber Gallegos y entre otros muchos más.

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