Conoce a los atletas que han sobrevivido desde el primer día en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes día con día se ha convertido en una batalla física y mental para los atletas.

Y es que algunos de ellos han estado presentes desde el día uno, por lo que tendrían una desventaja en relación a los competidores que se sumaron a lo largo de la contienda.

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De hecho, la mayoría de esta generación está del lado del equipo de Titanes, donde permanecen algunos campeones legendarios y atletas de alto impacto, así como participantes que estuvieron en la tercera temporada.

Por esa razón, en esta ocasión, te presentamos aquellos atletas que llegaron desde el primer día a la cuarta temporada del reality show más popular de México.

Por el lado de los Titanes, están Mati Álvarez, Carmelita Correa, Zudikey Rodríguez, Patricio Araujo, Aristeo Cazares, Mauricio López y Heliud Pulido, lo que significa que prácticamente todo el equipo está peleando un lugar en la final desde el principio.

Mientras que por el lado de los Héroes, los únicos que sobreviven de esa etapa inicial son Evelyn Guijarro, Cecilia Álvarez Wushu y Pascal Nadaud.

Aunque hay que recordar que en el caso de Mau López y Wushu salieron por eliminación, pero los fanáticos decidieron que los querían de vuelta en el programa por medio de una votación.

Ahora ya conoces quiénes son esos atletas que han estado desde el día uno y aún continúan luchando por mantenerse en pie en los circuitos de alto rendimiento en la recta final de la competencia.

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Recordemos que el día de ayer fue Keno Martell, quien no pudo refrendar su lugar en Exatlón y tuvo que dejar a sus compañeros de aventura.

