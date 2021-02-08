Exatlón: Keno Martell es eliminado y el equipo de Héroes sufre una pérdida irreparable en el programa deportivo.

Una semana más de competencia se vivió en Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde el nivel se incrementó de manera considerable en cada uno de los circuitos.

Sin embargo, un atleta se despidió esta noche. Se trató de Keno Martell, quien cayó en el duelo de eliminación ante Javi Márquez y Dan Noyola, y despidió de las tierras más demandantes de la televisión.

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Recordemos que, en el primer duelo por la supervivencia, ganaron los Titanes por lo que Keno Martell fue el primer nominado al reto de eliminación al ser el integrante con menos puntos.

En la segunda batalla por la supervivencia a 10 puntos, los rojos se llevaron el juego y con ello aseguraron su permanencia una semana más, por lo que dos azules más se sumaron a la sentencia final.

Dan Noyola y Javi Márquez, este último por elección de Casandra Ascensio, completaron la terna de atletas que se disputarían su permanencia en República Dominicana.

Con cinco vidas cada uno, Dan Loyola, Keno Martel y Javier Márquez salieron a defender su lugar en Exatlón.

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Con resultados adversos, Javier Márquez tuvo que usar sus dos preseas que obtuvo a lo largo de la contienda. En tanto, Dan Noyola se colocó como el más certero con una puntería que sorprendió a propios y extraños. Keno Martell fue navegando con riesgo.

Al final, todo se definió entre Javier y Keno, ambos sin medallas y con una sola vida salieron al circuito para refrendar su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes, siendo el jugador de futbol americano el eliminado, sin duda, un duro golpe para los azules.

