MasterChef: Erubiel Sosa abre su corazón y regala sincera opinión sobre el triunfo de Adriana en la final.

La gran final de MasterChef México nos llenó de inolvidables momentos que fueron sintonizados por millones de admiradores del programa gastronómico. Recordemos que Adriana, Erubiel e Itzel se enfrentaron a una cardíaca contienda donde presentaron exquisitos platillos de primer nivel.

Tras un magnífico desempeño, Adriana Salcedo se ganó el millón de pesos y levantó la copa dorada de MasterChef México 2021. El triunfo de la sinaloense dejó a Itzel y Erubiel con ganas de mejorar sus habilidades en la cocina.

Y es que, recientemente, el perito de tránsito Erubiel Sosa abrió su corazón para los medios de comunicación y confesó cómo vivió el triunfo de su rival Adriana.

“Me gustó el programa, estuvo muy divertido. Lo que ustedes vieron es lo que pasó. Cada quien tendrá su mejor opinión”, expresó el también conocido como ‘Panda’, quien pasó del odio al amor en la cocina más famosa de México.

Te puede interesar: MasterChef México: Adriana se convierte en la campeona absoluta tras vencer a Itzel y Erubiel en una final de infarto.

Erubiel Sosa quedó sorprendido con el cariño del público mexicano

Recordemos que el cocinero veracruzano fue uno de los participantes más queridos en esta edición de MasterChef México. Y es que Erubiel Sosa se convirtió en sinónimo de perseverancia, esfuerzo y disciplina para alcanzar sus más grandes sueños.

Y aunque el mexicano fue objeto de críticas al inicio de la temporada, también logró reinventarse y defender su lugar en el reality show más querido de los viernes.

Por si fuera poco, los valores de Erubiel hicieron que se ganara el cariño de todo el público mexicano.

“Me quedo con el cariño de la gente, que vale más que un millón. Jamás me lo imaginé. Me podría haber imaginado ganar el millón, pero que la gente me apoyara tanto, eso es otro nivel”, trascendió el cocinero, quien se lució con una exquisita bebida llamada ‘Erubaby’ en la final de MasterChef México.

Por último, el mexicano agradeció el cariño de los admiradores y destacó el gran apoyo que tuvo en las plataformas digitales.

Yo creo que si hubiera sido por votos de teléfono, como antes, yo creo que hubiera ganado, pero no fue así. Ni modo

También te puede interesar: MasterChef México: Disfruta de los mejores regaños y aplausos de nuestros finalistas Erubiel, Adriana e Itzel.