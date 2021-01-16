TOP 10: Ellos son los cocineros que buscan levantar la prestigiada copa en esta temporada de MasterChef.

Esta temporada de MasterChef nos ha regalado maravillosos momentos llenos de gastronomía, deliciosos platillos, retos y mucha diversión. Sin embargo, el público ya tiene a sus favoritos para batirse en la futura final del concurso de cocina.

Con la eliminación de Salime, quedaron definidos los diez mejores cocineros de esta sorprendente y demandante edición. Recordemos que entraron 20 participantes a dejarlo todo en la cocina más famosa de México; sin embargo, solo algunos pasaron con éxito la primera ronda.

Cuauhtémoc Blanco, María Isabel, Iker, Nicolás, Gonzalo, Jorge, ‘La Inge’, Angélica, Atilana y Salime abandonaron el reallity show tras una intensa batalla junto a sus compañeros.

Los mencionados participantes se despidieron con grandes aprendizajes, nuevos amigos, las recomendaciones de nuestro querido jurado y hasta con múltiples lecciones en el ámbito de la gastronomía.

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Por si fuera poco, se quedaron otros talentosos participantes que entraron al Top 10 de MasterChef México: David, Erubiel, Adriana, Lizzi, ‘Meche’, Itzel, José Luis, Osvaldo, Rolando y ‘La Soldado Esquivel’ se convirtieron en los cocineros que podrían luchar con todas sus fuerzas hasta el último episodio.

Tras intensos duelos de eliminación y muchos obstáculos, estos concursantes se colaron en la segunda etapa del reconocido programa transmitido por nuestra televisora Azteca UNO.

El público ya tiene a sus favoritos, pues los nombres de David, Adriana y Rolando suenan fuertes entre los admiradores del programa culinario.

Además, nuestros queridos chefs Betty, Herrera y José Ramón fueron una parte indispensable en el aprendizaje de aquellos que lograron posicionarse en el aclamado Top 10.

El carisma de Alana y la inteligencia de Diego también fueron necesarios para motivar e inspirar a los cocineros más famosos de todo México.

No te pierdas todos los viernes MasterChef México por Azteca UNO y forma parte de la aventura más deliciosa en punto de las 7:30 pm.

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