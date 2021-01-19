Mati Álvarez se lastima la rodilla en la batalla por la Fortaleza y preocupa a los seguidores de Exatlón.

Luego de pasar por momentos sumamente complicados, los integrantes del equipo rojo en Exatlón: Titanes vs Héroes ahora tienen una nueva preocupación.

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Eliminaciones, diferencias y bajas en su rendimiento, llevó a los Titanes a vivir una división; sin embargo, en los últimos días los problemas fueron a menos.

En la emisión de este lunes, la preocupación regresó a la escuadra roja luego de que Mati Álvarez sufrió una lesión que causó pánico entre sus compañeros y nuestros televidentes.

Todo sucedió en uno de los circuitos más complicados en las playas de República Dominica, competencia que lleva al límite a todos los concursantes.

En la batalla por la Fortaleza, que es la más importante en las playas de Exatlón, en las primeras rondas todo marchaba muy cerrado, hasta que llegó el turno de Mati Álvarez, quien se quedó a medio circuito por una fuerte molestia en su rodilla.

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De inmediato, llegaron los doctores para revisarla y darle la mejor atención, ya que la atleta hizo palanca con la rodilla, lo que ocasionó que tuviera que acudir a revisión médica.

Luego de tener el visto bueno por parte de los doctores, Mati Álvarez regresó con una venda en la rodilla, pero lista para competir y demostrar que es toda una guerrera.

La velocista poblana y una de las atletas más ganadora de Exatlón: Titanes vs Héroes, demostró su capacidad y entregó el punto para su equipo en la batalla por la Fortaleza.