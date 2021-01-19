Aristeo Cázares llora desconsoladamente tras ver que su hermano ya no está en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se llenaron de gran tristeza con la salida de Ernesto Cázares, quien era uno de los favoritos por los millones de seguidores del programa deportivo para llegar a la gran final.

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El cariño de la gente, en esta ocasión, no fue suficiente para que el campeón más querido se instalará en la recta final del reality de Azteca UNO.

Todo esto después de perder en la batalla por la supervivencia contra sus compañeros Keno Martel y Dan Noyola, quienes fueron sus rivales en el momento decisivo dentro de la competición que se desarrolla en República Dominicana.

LLORA POR SU HERMANO

Este lunes fue uno de los días más tristes para Aristeo Cázares, al ver regresar a los integrantes del equipo azul y notar que entre ellos ya no se encontraba su hermano, quien ya viene de regreso a México.

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"Es un golpe emocional que recibo con valor, mi hermano para mí es una de las personas más importantes en mi vida. Considero que es la mejor persona que muchos podrían conocer. Competía sin ambición, competía con el corazón, lo disfrutaba mucho", externó entre lágrimas.

"Nos enseñó que no importa si se gana o se pierde, lo importante es disfrutarlo. Es lógico, me pone triste, porque lo vi otra vez y ahora regresa a México", añadió.

Y sobre los comentarios que señalan que baja su rendimiento cuando tiene en frente a su sangre, Aristeo Cázares fue contundente: "Las carreras con él para mi eran lo más emocionante aquí, me exigía, nos exigíamos, disfrutábamos correr, no importaba si era ganar o perder, mi hermano es una persona a la que amo, por él todos estamos aquí, es el primer campeón, el campeón legendario", sentenció.

