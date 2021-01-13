Pato Araujo revela conspiración para perjudicar a algunos de sus compañeros en Exatlón: Titanes vs Héroes.

La polémica y la tensión en las playas de Exatlón siguen apoderándose del programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

Y es que Patricio Araujo confesó que al interior de Titanes sí existieron planes para poder eliminar a una atleta, sin duda, declaraciones que causaron controversia.

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Estas confesiones salieron a la luz luego de las declaraciones que hizo Heliud Pulido, ya que lo señaló como el principal responsable de que los Titanes estuvieran separados. El campeón del mundo Sub-17 reveló que Ana Lago dejó que la vencieran en el duelo de eliminación para afectar a Carmelita Correa.

Hubo un acto de jugar en contra de Carmelita durante la eliminación donde Ana se dejó perder dos puntos. El grupo tomó la decisión de ofrecerle la medalla para que pudiera tener una oportunidad más de luchar

Pato Araujo no guardó silencio y reveló que su votación como la de Ana Lago fueron planeadas, debido a que todo el equipo rojo estuvo de acuerdo en que ambos atletas salieran nominados.

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Sin duda, los problemas continúan al interior de los Titanes, caso contrario a sus rivales, los Héroes, que mantienen la unidad pese a las recientes rencillas entre Pascal Nadaud y Cecy Álvarez Wushu.

Cabe señalar que esta no es la única polémica que enfrenta el Pato Araujo, ya que a lo largo de esta temporada, han sido protagonista en muchas emisiones.

