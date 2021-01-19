Pato Araujo gana su sexta medalla y se convierte en el ganador del viaje a Tokio 2021 en Exatlón.

Pato Araujo demostró su gran capacidad y obtuvo su sexta medalla en la Ruta Tokio para ser el ganador absoluto y así poder viajar a los Juegos Olímpicos en el próximo verano.

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El futbolista tuvo una actuación de ensueño desde la primera ronda al eliminar a Dan Noyola, en donde además obtuvo el mejor tiempo con lo que se colocó de forma directa en la final. Aristeo Cázares y Heliud Pulido fueron los otros finalistas.

La gran final camino a Tokio

En la primera ronda de la gran final, Pato Araujo le quitó su primera vida a Aristeo Cázares en una carrera cerrada. Para la segunda ronda, Heliud Pulido fue un fuerte rival para el exjugador de futbol, quien perdió una vida ante cuatro tiros perfectos del veracruzano.

De forma sorprendente, Aristeo Cázares perdió su segunda vida y oportunidad para ganar su viaje a Tokio ante Heliud Pulido, quien salió sumamente motivado y decidido a ir por todo para empatar el marcador con Pato Araujo.

Ambos llegaron a la gran final con dos vidas, pero rápidamente Heliud tomó la ventaja en el marcador y todo quedó en una sola vida; sin embargo, Pato Araujo demostró el gran corazón que tiene y que demuestra en cada una de sus participaciones en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Ganando su sexta estrella, se convirtió en inalcanzable para el resto de sus compañeros, por lo que ahora será el gran representante del programa más exitoso de la televisión mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Pato Araujo hizo la solicitud a Antonio Rosique y a toda la producción que el premio, que se ganó con tanto trabajo, se lo dieran a su esposa Zudikey Rodríguez.

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