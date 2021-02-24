Mimí nos cuenta en exclusiva todos los detalles del estreno de su programa ‘Mimí Contigo’.

Uno de los grandes proyectos que están por estrenarse en Azteca UNO es el show Mimí Contigo, el cual será conducido por nuestra querida Mimí, quien nos revela de qué va a tratar su nuevo programa y cómo se siente al respecto.

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Me siento feliz de la vida, nerviosa, me duele la panza, no he podido dormir bien y no he comido tlacoyos en la noche, se los juro, estoy comiendo bien, estoy sana. Estoy nerviosa pero feliz, agradecida, emocionada por esta oportunidad, muy emocionada por cómo ha respondido la gente, inclusive la gente que no es fan. Yo creo que va a ser un gran año y proyecto

La integrante de Flans reveló que en este nuevo proyecto vamos a tener la posibilidad de ver completamente transparente a Mimí.

Me tienen a mí, esta soy yo, como digo en los promos, y voy a estar contigo, pero quiero que tú también estés conmigo. Van a tenerme a mí, bien me conocen de hace muchísimos años y todo va a pasar por como soy yo. Quiero un programa positivo, propositivo, que encontremos juntos soluciones. Se van a tocar temas de actualidad, temas que nos inquietan, que nos mueven, pero siempre desde el lado positivo, aquí no va a haber chanclazos, no va a haber confrontaciones, simplemente se van a tocar temas que a todos como sociedad nos interesa tocar

Aunque todavía no sabemos quiénes son, Mimí nos adelantó que va a estar acompañada de varios expertos de diferentes temas.

Todavía no puedo revelar nada, es sorpresa, pero voy a tener expertos, especialistas, compañeros también, porque el chiste aquí es tener gente ordinaria que haga cosas extraordinarias, inclusive amigos del medio, de diferentes ámbitos culturales, políticos, sociales, públicos, privados, de todo. Aquí es un programa muy orgánico y como tal se va a ir moviendo, en esta primera semana vamos a tener temas muy fuertes, muy de actualidad, y también tenemos una reina de invitada que no voy a decir quién es, pero una cantante que todos amamos, adoramos, que también va a estar un programa entero contigo

Aprovechando su regreso a la pantalla chica, Mimí recordó cómo empezó en el mundo de la conducción a finales de los años noventa.

A mí me tocó arrancar en la conducción a finales de 1998, 1999, esto estaba en pañales. Aquí había unos alacranes, ibas caminando y te pasaban los alacranes porque TV Azteca estaba empezando y mi proyecto se llamaba “Rola la rola”, que era un programa de concurso musical y hasta ahora la gente se acuerda del programa, muy bonito. Después arranqué como juez de La Academia y de ahí me fui a la televisión en vivo, que fue Cada Mañana, el espacio que ahora es Venga La Alegría. Luego un programa para Azteca América de opinión. Esta es la primera vez que estoy yo solita, liderando un programa de opinión tan cercano a la gente y en un momento tan importante como es post pandemia o en la colita de la pandemia

Sobre el presente y el futuro de Flans, la cantante y conductora habló sobre la agrupación que la llevó a la fama y sobre su próximo regreso a los escenarios con una agrupación sorpresa.

Ahora somos un dueto, pero seguimos siendo Flans, utilizamos ese nombre y está increíble porque es nuestro y es lo que hemos hecho hace tantísimos años. Estamos preparando una gira para que en cuanto nos den semáforo verde, que abran ya los foros, porque hemos sido una industria bien golpeada, la industria de la música, súper golpeada, porque evidentemente es aglomeración de gente. Entonces en cuanto nos abran los teatros y foros, estamos preparando una gira, que no puedo decirles con quién, pero vamos a hacer una gira con otro grupo y estamos bien emocionadas

Mimí se tomó un momento para hablar sobre los tratamientos estéticos a los que recientemente acudió y que nos explica a detalle para que se dejen de estigmatizar.

Obviamente a todos nos gusta vernos bien, a mí me gusta verme bien y no me gusta, aunque es muy válido cada quién como quiere, pero que me cambien la expresión. Hice este procedimiento no invasivo para decirle a la gente que no le dé miedo y que no se sienta culpable de verse mejor. Porque de repente mucha gente dice ‘hay que envejecer con dignidad’. Pues, ¿qué tiene que ver la dignidad con las arrugas?, pregunto yo.

Es de las famosas que piensa que es válido hacerse un tratamiento para poder lucir mucho mejor, por medio del cuidado de la piel.

Si puedes estar un poquito mejor, ¿de qué manera? Cuidándote la piel, hay muchas cosas como el cuidado paliativo de cremas, y no estoy hablando de presupuesto porque algunos dirán que no a todo mundo le alcanza. Me queda más que claro, pero también es una cuestión de postura. En mi caso fue pura aparatología, me hicieron unas incisiones para meterme unas como cánulas, todavía estoy muy hinchada, precisamente de calor, para pegar un poquito más la piel y estar un poco mejor. Y lo hice claro que, para mi nuevo proyecto, pero sobre todo para que las mujeres no le tengan miedo a decir “Me quiero ver mejor”, se vale, no por el galán, sino por uno mismo, sean mujeres u hombres

La cantante aprovechó el espacio para poder mandarle un emotivo mensaje a sus millones de fans que muy pronto podrán verla en Mimí Contigo.

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