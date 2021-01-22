Recuento de todas las finales de las que hemos sido testigos en las tierras y playas de Exatlón.

Las pruebas y circuitos de Exatlón han llevado al límite las capacidades de los atletas de alto rendimiento, para así poder tener un lugar en las tres finales y aquí recordamos cada una de ellas.

En la primera temporada Ernesto Cázares triunfó tras 140 días de retos. El practicante de parkour llegó a la final tras vencer al gran favorito Daniel Corral, competidor olímpico.

Macky González fue su gran rival, quien logró tener un lugar en la final de la primera temporada del programa tras vencer a la gimnasta Ana Lago.

Aquella vez, Ernesto Cázares fue el triunfador indiscutible de Exatlón gracias reconocimiento del público, quien le dio su voto y confianza.

Segunda temporada

La segunda temporada requirió de un nivel de competencia más alto y de grandes exigencias, pero solamente cuatro fueron los afortunados en competir por el triunfo.

Evelyn Guijarro fue finalista, pero no logró el título tras caer ante Aidee Hernández, quien sí logró ser la ganadora de la segunda temporada de Exatlón.

En la parte masculina, Aristeo Cázares de 23 años fue el ganador al imponerse al futbolista Patricio Araujo y lograr ser el absoluto ganador de la segunda temporada.

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Tercera temporada

El momento más esperado llegó para los atletas de la tercera temporada. Cassandra Ascencio, Mati Álvarez, Heliud Pulido y Heber Gallegos disputaron la super final en las playas del Exatlón.

Ambas parejas tuvieron que enfrentarse en varios circuitos, en donde el atleta que ganara 3 de 5 circuitos sería la ganadora y ganador absoluto de esta temporada.

Para la tercera temporada de Exatlón México, Mati Álvarez y Heliud Pulido logran proclamarse campeones absolutos de la dura competencia.

Los competidores dieron todo en la gran final para derrotar a Casandra Ascencio y Heber Gallegos respectivamente.

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