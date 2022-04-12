Rocío Sánchez Azuara, de Cosas de la Vida a Acércate a Rocío

Rocío Sánchez Azuara regresa a su casa, TV Azteca, para estar más cerca de su público y seguir apoyándolo como desde 1999 lo hizo con "Cosas de la Vida".

En colaboración con Andrés Tovar, productor ejecutivo, y un gran equipo presentarán historias y problemáticas comunes de las familias mexicanas para ayudarles a encontrar soluciones con el apoyo de especialistas.

“Acércate a Rocío” será un espacio para que las familias mexicanas estén nuevamente cerca de su conductora de confianza y sepan que ella está aquí para ellos. Con una emisión diaria de 90 minutos donde conoceremos las versiones de cada uno de los protagonistas del tema a desarrollar, donde conoceremos las cosas de la vida por las que todos podríamos estar pasando.

"Acércate a Rocío" es la evolución del Talk Show que busca sumar y encontrar siempre soluciones, muestra de ello, es que se han logrado innumerables desenlaces felices los cuales documentamos para que seamos testigos de las oportunidades que se brindan.

Gran estreno, lunes 25 de abril por Azteca UNO.