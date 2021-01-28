Estas fueron las parejas del espectáculo que rompieron su noviazgo antes de San Valentín. (FOTOS)

El día de San Valentín es una de las fechas más románticas del año, pues millones de parejas aprovechan para llenarse de regalos, salir a cenar o pasar una tierna velada a la luz de la luna.

Desgraciadamente, algunas parejas del mundo del entretenimiento pasarán el día más romántico de 2021 en completa soledad.

Ellas son las figuras del espectáculo que rompieron su noviazgo antes de llegar a San Valentín.

Marimar Vega y Horacio Pancheri

El día de ayer, Marimar Vega confirmó la noticia de su ruptura con Horacio Panheri a través de un conmovedor mensaje en Instagram.

La actriz mexicana pidió respeto para su vida íntima, pues se hicieron suposiciones que le generaron mucha molestia: “Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida”, escribió la famosa intérprete.

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Michelle Renaud y Danilo Carrera

Los enamorados parecían ser una de las parejas más estables de este 2021; sin embargo, a finales de enero, anunciaron su ruptura con un emotivo mensaje y una fotografía en Instagram.

“Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos los quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación”, escribió la actriz de telenovelas en sus respectivas redes sociales.

Chicharito y Sarah Kohan

Algunos rumores trascendieron que Javier Hernández terminó su relación sentimental con la australiana Sarah Kohan.

Los artistas no confirmaron nada al respecto; sin embargo, algunas personas compartieron que la pareja tronó por una posible infidelidad, donde estuvo involucrado el coach de vida Diego Dreyfus.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Los cantantes de banda dieron pistas de un posible regreso hace unas semanas. Y es que, Lorenzo Méndez publicó una foto junto a la hija de Jenni Rivera que se viralizó por todas las redes sociales.

Más tarde, el exintegrante de ‘Banda El Limón’ borró la postal, desmintiendo su reconciliación con la intérprete de ‘Horas Extras’.

Tal parece que los cantantes pasarán una solitaria noche de San Valentín tras negarse a resolver sus diferencias.

Ana de Armas y Ben Affleck

Las celebridades internacionales también vivieron un tormentoso inicio de año, pues Anna y Ben pusieron fin a su romance antes de llegar al día más romántico del año.

Algunos medios estadounidenses trascendieron que la pareja tuvo un desacuerdo que acabó con la relación. Y es que, Ben no quiso mudarse a Los Ángeles para iniciar una nueva vida junto a la famosa actriz cubana.

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