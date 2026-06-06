Los 3 guisados más fáciles de hacer para unas ricas tostadas al estilo MasterChef 24/7

En el viernes de salvación de MasterChef 24/7, la cocina se impregnó con los sabores de uno de los platillos mexicanos más famosos: las tostadas. Este antojito es muy fácil de hacer y cuenta con una gran variedad de guisados para complementar el sabor, varios de ellos que están listo en poco tiempo y no son tan complicados de hacer para comer bien todos los días.

3 guisados para tostadas que se preparan rápido y con pocos ingredientes

Tostadas de tinga de pollo . Se necesita una pechuga cocida, jitomate, cebolla y chipotle (para darle un toque de picante). Hay que picar la cebolla en rodajas y ponerla a sofreír en una cacerola con un chorrito de aceite, en la licuadora se muelen 2 jitomates medianos, un pedazo de cebolla, ajo y chile chipotle. Una vez que la cebolla cambia de color, se agrega la salsa de jitomate y la pechuga desmenuzada. Se verifican los sabores y se deja a fuego medio de 10 a 15 minutos. No tiene que quedar muy caldoso para que las tostadas no se rompan. 3 guisados que quedan muy bien con las tostadas|Canva, ESPECIAL

Tostadas de chorizo con frijoles tipo MasterChef 24/7 . Se necesita una taza de frijoles cocidos y sazonados, 1/4 de chorizo y cebolla en rodajas. Se debe empezar con los frijoles refritos en una sartén que tenga un pedacito de cebolla y aceite; se aplastan hasta que adquieren una consistencia de pasta suave. El chorizo se pone al fuego sin aceita adicional porque por sí mismo suelta grasa. Al servir, va una capa de frijoles, el chorizo, lechuga, crema y queso. Para una comida rápida y deliciosa, estas tostadas con frijolitos y chorizo nunca fallan. Además, este fue el platillo que subió a Carmen al balcón de MasterChef 24/7 . @masterchefmx ¡Carmen cautivó a los chefs con sus tostadas! 👏🏻 Mientras Ricardo y Lancer también obtuvieron buenos comentarios. 🔥🤩 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Tostadas de picadillo seco. Si lo que buscas es algo más completo y llenador, el picadillo es una receta mexicana que queda espectacular y es fácil de hacer. Se necesita carne molida, zanahorias, papas, chícharos y jitomate. La zanahoria va picada en cubos pequeños y se pone a cocer con el chícharo y la papa. En una cacerola con poco aceite se pone a sofreír la carne con sal y un toque de pimienta. Hay que licuar el jitomate con un pedazo de cebolla y ajo, solo usando poca agua para que no quede muy líquido el guisado. Se agrega a la carne y se deja a fuego medio por 15 minutos. Para potenciar el sabor, puede ponerse una hojita de laurel.

3 guisados que quedan muy bien con las tostadas|Canva, Especial

Y listo, todos estos guisados se preparan en menos de 1 hora y con ingredientes que se pueden conseguir fácilmente. Los acompañantes ideales para unas tostadas tipo MasterChef 24/7, son la crema, la lechuga, el queso, rebanadas de aguacate y la salsa picante al gusto.