Cómo son las “enchiladas de aire”, la deliciosa receta con la que Flor logró subir al balcón en MasterChef 24/7

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 este viernes 5 de junio estuvo repleto de emociones intensas para los cocineros que buscaron evitar a toda costa los delantales negros. Y una de las que cumplió con este propósito de manera magistral, fue Flor, quien luego de que tuvo una fuerte sanción por no respetar las reglas, pudo redimirse al preparar unas "enchiladas de aire" que conquistaron a los chefs y le dieron el pase al balcón.

Esta peculiar receta mexicana que es muy popular en Guerrero, estado de donde la cocinera es originaria. Se les llama "enchiladas de aire" porque a diferencia de otras versiones del mismo platillo, no llevan relleno (ya sea pollo, carne, queso o verduras), sino que únicamente van bañadas en una exquisita salsa que puede ser verde o roja. Se sirven con lechuga, crema, queso, cebolla y rábanos.

¿Qué platillos se prepararon en el "viernes de salvación" de MasterChef 24/7?

La prueba para subir al balcón en la semana 3 de MasterChef 24/7 fue con el concepto de "comida de cantina", que consistía en preparar 4 platillos como los que suelen servirse en estos lugares tan populares en México. De modo que en cada ronda, los chefs iban deliberando quién merecía subir al balcón.



Caldo de camarón, la receta de Julio fue la mejor.

Tostadas, la receta de Carmenn fue la mejor.

Enchiladas, la receta de Flor fue la mejor.

Arroz con leche, la receta de Antrax fue la mejor.

Quiénes son los cocineros de MasterChef que están en riesgo de eliminación para el domingo 7 de junio

Luego de varias pruebas y exigentes retos, son 11 los participantes que tienen delantales negros y tendrán que enfrentarse en el domingo de salvación este 7 de junio para defender su permanencia. De todos ellos, solo 1 podrá ser salvado por el público, mientras que los demás deberán dejarlo todo en la parrilla para convencer a los jueces.

Y por si fuera poco, esta vez habrá doble eliminación, lo que significa que únicamente 9 cocineros regresarán con sus compañeros, así que la presión es mucho mayor. Además de que muy pronto conoceremos a 3 nuevos participantes que se integrarán a la cocina más famosa de México y podrían cambiarlo todo.

Los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo por su delantal negro, son:

