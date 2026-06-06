5 mascarillas faciales para mujeres con poco tiempo
Estas alternativas se aplican durante la noche y no es necesario que lo retires.
Las mascarillas faciales necesitan de tiempo y voluntad para ser colocadas correctamente. Sin embargo, hay mujeres que no encuentran el momento o no tienen ganas, es por esto que te vamos a recomendar 5 alternativas para que utilices.
Estas mascarillas no necesitan ser retiradas en la mañana y actúan durante toda la noche. Su textura es más parecida a una crema que a una mascarilla que potencian la regeneración y restauración de la piel.
¿Cuáles son las mascarillas nocturnas?
Con PDRN vegano
Esta mascarilla contiene bioestimuladores celulares pensados para reactivar procesos internos, reforzar la reparación cutánea y devolver firmeza y luminosidad desde el primer día. Su composición es de NMN y PDRN, el ingrediente de moda asociado a la regeneración, estimulación de colágeno y elastina y recuperación de la matriz extracelular.
Debes aplicarlo antes de irte a dormir en el rostro limpio evitando cejas, ojos, labios y la línea del cabello. Deja actuar toda la noche.
La más hidratante
Luego tenemos Two Poles, Midnight Mask que contiene centella asiática. Sus propiedades son antiinflamatorias, regenerativas y antiedad. Contiene un 0,2% de ceramida NP pura, que refuerza la función barrera de la piel, y un 3% de manteca de Karité que se encarga de la hidratación.
Esta mascarilla puede ser usada en la noche o antes de ir a un evento. Es ideal si te gustan las texturas ricas y tu piel tiende a secarse.
Con tres tipos de ácido hialurónico
Aquí tenemos Timexpert Hydraluronic de la firma española Germaine de Capuccini, que tiene una fórmula con ácido hialurónico de tres pesos moleculares -alto, medio y bajo- a los que se une el nanopolímero HLG para proporcionar una hidratación intensa.
Se recomienda para pieles deshidratadas y secas y, además, también puede aplicarse en codos, manos y otras áreas deshidratadas.
Con factores de crecimiento
La mascarilla Ana Santamarina tiene 5 factores de crecimiento liposomados, beta glucanos y manteca de cupuaçu. Hidrata en profundidad, calma la irritación y refuerza la barrera cutánea, dejando la piel jugosa, luminosa y revitalizada.
Puedes utilizarla luego de haber estado al sol o para tus mañanas así tienes un cutis fresco, firme y radiante.
Efecto segunda piel
Por último, tenemos las mascarillas de hidrogel que se adaptan como una segunda piel lo que brinda una sensación refrescante y ultrahidratante que aporta mucha luminosidad al rostro.
Se debe aplicar de noche para poder obtener resultados que duren por más tiempo.