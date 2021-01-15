Titanes muestran su supremacía y ganan la Batalla por la Supervivencia domando la nueva pista Exatlón City.

Exatlón continúa sorprendiendo tanto a los fans del programa como a los atletas, que se han tenido que enfrentar a un nuevo circuito que le exigió un nivel superior de juego.

Durante toda la jornada de este jueves 14 de enero, el penúltimo programa de la semana 20 de Exatlón, Titanes y Héroes se mostraron llenos de entusiasmo y fuerza para ganar dos de las competencias más importantes del programa: La Batalla por la Fortaleza y la Batalla por la Supervivencia.

El primer enfrentamiento que se vivió entre ambas escuadras fue por la Fortaleza de Exatlón, siendo los rojos los que lograron recuperar la deseada villa.

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Con este triunfo, los Titanes se sacudieron la racha negativa que venían arrastrando en medio de varias derrotas y polémicas.

Notablemente satisfechos con su desempeño, los Titanes recibieron su victoria como el punto de partida de un nuevo comienzo, por lo que llegaran a la siguiente batalla con gran entusiasmo.



Batalla por la Supervivencia

Con los hombres de ambos equipos en riesgo, se llevó a cabo la Batalla por la Supervivencia que en esta ocasión se vivió en un circuito inédito y muy retador.

Ya instalados en la pista Exatlón City, Héroes y Titanes se convirtieron en verdaderos atletas urbanos que tuvieron que retar a una ciudad enfurecida.

Con un marcador apretado, al inicio no se veía claro cuál sería el conjunto ganador, pero de un momento a otro los Titanes lograron mostrar su supremacía y se convirtieron en los domadores de la Exatlón City ganando la Batalla por la Supervivencia, con la que tomaron ventaja sobre los Héroes en víspera del Duelo de Eliminación de este domingo.

En tanto, Ernesto Cázares, de los Héroes, fue el primer atleta confirmado para luchar por su lugar en Exatlón en el siguiente programa.

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