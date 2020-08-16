Valeria Marín, novia de Julián Gil, se burla de todas las envidias que ha causado su relación con el actor.

Valeria Marín, la periodista deportiva que robó el corazón del actor Julián Gil, llenó sus redes sociales de bellas fotografías con el artista durante sus vacaciones de verano.

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Luego de dar a conocer su romance, mismo que comenzó hace seis meses, los comentarios no se hicieron esperar, unos a favor de que el actor se diera una oportunidad y otros completamente en contra de este nuevo amor; sin embargo, esto tiene sin cuidado a la bella mujer de 29 años.

Yo quiero ser tu compañera. Y solo quiero sumar a tu vida. Ser la espuma blanca en la arena. Que vive acercándose a tu orilla...

Este fue el mensaje que escribió Valeria Marín en una publicación que compartió desde el Caribe Mexicano, inspirada por la música de Kany García.

A ver cuánto duran, me dicen, y yo me pongo a pensar... jajaja. Ni nosotros lo sabemos. Que dure lo que tenga que durar, que fluya hasta donde tenga que fluir, supongo que, como cualquier relación, pública o privada, ¿no? Si algo hemos aprendido es a vivir el momento y disfrutar el presente. Esta es nuestra nueva normalidad

Aunque muchos de sus seguidores la apoyaron y dieron ánimos para continuar con su historia de amor, otros internautas optaron por dejar su comentario negativo haciendo referencia a que no durarán; por ello, Julián Gil respondió:

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