Zudikey Rodríguez declara que sufrió una agresión física por parte de Ana Lago en Exatlón. (VIDEO)

Las últimas emisiones de Exatlón: Titanes vs Héroes han dado mucho qué hablar, pues los problemas entre los integrantes del equipo rojo continúan.

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Y es que ha quedado en evidencia la nula convivencia entre los Titanes, especialmente después del duelo de eliminación donde se enfrentaron Carmelita Correa, Pamela Verdirame y Ana Lago.

La tensión en el equipo rojo aumentó, pues la lealtad salió a relucir y los acuerdos que se establecieron al principio perdieron valor, algo que causó que la relación se quebrantara.

Hay recordar que Heliud Pulido se encargó de recordarlo, culpando a Pato Araujo de lo que estaba sucediendo en el equipo pues aseguró que el atleta rompió al equipo.

Ahora nueva información ha salido a la luz, ya que la velocista Zudikey Rodríguez aseguró que la gimnasta regiomontana Ana Lago es una persona explosiva y agresiva.

Todo comenzó después del duelo de eliminación en el cual la mayoría de los Titanes se reunió para hablar de lo sucedido; sin embargo, Ana y Heliud se apartaron para recordar las cosas que sus compañeros les han hecho; incluso, recordó que Mati Álvarez la traicionó pues le prometió que respetaría el acuerdo del equipo.

En tanto, Zudikey Rodríguez aseguró que no sabía cómo comportarse con Ana Lago ya que en alguna ocasión en la que su hermana Jenny, cuando aún estaba con los Héroes, ganó una medalla individual, fue con ella para chocar las manos en señal de apoyo y esta no respondió.

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Estos hechos quedaron guardados en el corazón de Zudikey por lo que no le gustaría que la gimnasta la agrediera o lastimara con "una mala palabra" o incluso volviera a empujarla, por ello decidió tomar distancia con Ana Lago.

