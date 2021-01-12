Héroes reaccionaron a la polémica que protagonizaron Heliud Pulido, Pato Araujo y Ana Lago en Exatlón.

Heliud Pulido, Pato Araujo y Ana Lago protagonizaron una de las polémicas más grandes en esta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Y es que, los mencionados atletas, se hicieron de palabras en la reciente ceremonia de la competencia, donde captaron la atención del equipo azul y de la máxima autoridad Antonio Rosique.

Casandra Ascencio fue una de las más sorprendidas tras escuchar las diferencias que se viven en el equipo rival. La basquetbolista se dijo triste por presenciar altercados que no tienen nada que ver con el objetivo de Exatlón.

Hoy en la ceremonia escuchamos los problemas que tiene el equipo rojo. A nosotros como rivales sí nos causa un poco de tristeza porque son cosas a las que no venimos aquí…

Javi Márquez también fue uno de los atletas que expuso la tensión entre sus compañeros rojos: “Sí me saque de onda cuando empezaron a hablar así. Cada quien habló, pero para cuidarse y protegerse”, expresó el también conocido como ‘Big Papi’ dentro de la cabaña.

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Y es que, el pasado duelo de eliminación, causó grandes discusiones entre los Titanes, pues Heliud Pulido se sintió terriblemente afectado por la salida de su novia Pamela Verdirame.

Por su parte, Ana Lago se sintió molesta por batirse en el duelo de eliminación. La gimnasta artística compartió que su equipo no sabía respetar los acuerdos, acto que desató las críticas de Zudikey Rodríguez, Pato Araujo, Mati Álvarez y otros participantes.

Sin embargo, Héroes aprovecharon las diferencias del equipo contrario para ganar la reñida batalla por la fortaleza. Con un sorprendente 10-1, Keno Martell consiguió el punto ganador y enorgulleció a todos sus compañeros.

Fue ‘PlayMaker’ quien también expuso los problemas en el equipo de Titanes, expresando que son atletas muy “individualistas”.

Yo los veo como grandes competidores que están entrenados para ganar y competir; algunos vienen de pruebas individuales y pocos en conjunto. Creo que el error del equipo rojo es ser muy individualista….

Doris del Moral también alzó la voz y trascendió que Heliud, Pato, Ana y Mati solo hablaron en la ceremonia para limpiar su imagen.

Creo que es para cuidar su imagen, tienen un lugar para con México y es difícil que la gente cambie su perspectiva de ellos. Cada quien dio su opinión y dijo lo que sentía para beneficio propio

“Todos tienen razón porque no sabemos qué está pasando”, concluyó Christian Anguiano 'Yomi' respecto una de las polémicas más grandes en las tierras y playas de República Dominicana.

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