Máxima autoridad: Antonio Rosique recrimina a Heliud Pulido su falta de entrega en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Una nueva polémica surgió en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, luego de que Heliud Pulido supuestamente se dejó ganar un punto durante la batalla por la Fortaleza.

Y es que los grandes seguidores del programa de Azteca UNO y nuestro querido presentador, Antonio Rosique, lo dieron a entender tras la falta de entrega y determinación que mostró el piragüista olímpico.

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Estos hechos sucedieron después del tenso momento que pasó Heliud Pulido junto a su equipo de Titanes, es decir, después de la eliminación de Pame Verdirame y la transferencia de una medalla a Carmelita Correa para su salvación.

Asimismo, Heliud Pulido retomo unas palabras que, en su momento, supuestamente dijo Pato Araujo sobre fracturar al equipo rojo.

Sin embargo, las cosas se han tornado más complicadas de lo que parecen, ya que, en el último punto de la batalla por la fortaleza, encuentro que sucedió el lunes 11 de enero, Heliud Pulido hizo lo posible para que su equipo perdiera con una notoria falta de puntería.

Tras presenciar este momento, Antonio Rosique expresó su desconcierto y le mencionó a Heliud Pulido que lo conocía desde el primer día de la temporada pasada y el público podría estar confundido; sin embargo, el atleta respondió "a veces no se da el tiro". Rosique insistió en que lo conocía, pues ha narrado todas sus carreras y le pidió pensar en el público de Exatlón México.

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Estas palabras que mencionó Antonio Rosique, fueron porque durante las dos temporadas que ha participado Heliud, ha sido reconocido por su poder, precisión en el brazo y por entregar puntos seguros.

