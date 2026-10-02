La Granja VIP: Kunno y Manelyk quedan BLOQUEADOS y pierden la oportunidad de salvarse antes de la eliminación

La tensión y nervios aumentan dentro de La Granja VIP Segunda Temporada y esta semana la pareja conformada por Kunno y Manelyk recibieron una noticia que puede compilar todavía más su permanencia dentro de la competencia ya que este jueves quedaron bloqueados y pierden el derecho a participar en el Juego de la Salvación.

¿Quién fue el Granjero BLOQUEADO de la cuarta semana de La Granja VIP?

Kunno y Manelyk ya se encontraban entre los participantes en riesgo luego de ser parte de la lista de los Granjeros que están en riesgo de abandonar La Granja Vip Segunda Temporada luego de las distintas dinámicas y Asamblea que se realizó este miércoles 30 de septiembre.

Ahora, con el bloqueo, su situación se vuelve todavía más complicada ya que no podrán jugar para salvarse y colocar en la placa de nominación a otro compañero para cambiar su destino y permanencia. Ahora Kunno y Manelyk tendrán que esperar hasta la Gala de Eliminación del domingo 4 de octubre para saber su futuro.

Este bloqueo que ahora provoca tensión dentro de los Granjeros ocurre en una semana especialmente movida dentro de la granja, ya que hubo nuevas dinámicas, alianzas y estrategias. Recientemente el mantener a dos participantes amarrados más de 24 horas ha provocado que todos los participantes cambien de estrategia o incluso prensado en rupturas de alianza

Ahora, el apoyo del público será todavía más importante para este participante bloqueados pues su permanencia dependerá de los votos que consiga antes de la gala.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?

Los seguidores de La Granja VIP pueden seguir las transmisiones y contenidos a través de la programacipon de televisión abierta de Azteca UNO de lunes a viernes podrá verse a partir de las 8:30 pm, mientras que los domingos de Gala de Eliminación inicia apartir de las 8:00 pm.

Además, las galas también pueden verse mediante las plataformas digitales como el sitio web de Azteca UNO o la Aplicación TV Azteca EN VIVO la cual puede descargarse de manera fácil y gratuita. Además, está disponible para todos los celulares, tablet y televisores inteligentes. Otra alternativa si eres de los que no les gusta perderse ni un minuto de lo que hacen los Granjeros puedes seguir la programación contempla emisiones especiales durante la semana y el acceso a contenido de La Granja VIP: Acceso Total 24/7 a través de Disney+.