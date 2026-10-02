OFICIAL: Lista ACTUALIZADA de nominados de la cuarta semana de La Granja VIP; Granjeros que están en riesgo de ser eliminados

Hoy, 1 de octubre en La Granja VIP tras realizarse el Juego de la Salvación, se ha dado a conocer la lista actualizada de nominados en la cuarta semana del reality, Granjeros que están en constante riesgo de ser eliminados oficialmente. Manelyk, Kunno, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fer Lozada y Kenny Avilés forman parte de la Tabla de Nominaciones, mientras que Julio Camejo y "Bebeshita" se salvan.

Por lo tanto, deberán de tener cuidado el domingo, ya que los siguientes movimientos para ellos van a ser decisivos para mantenerse en el reality, por lo que no debes perderte nada de lo que pase en los próximos días.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Tras darse a conocer la lista actualizada de los nominados, los Granjeros deberán de pedir al público que voten por ellos para salvarlos de la eliminación. Para ello puedes hacerlo desde la página de Azteca UNO, solamente debes entrar a la sección de La Granja VIP para después ingresar a la sección de "VOTAR" y darle 10 votos a tu favorito en la cuarta semana, igualmente puedes repartir los votos como tu quieras.

Si en los dispositivos electrónicos cuentas con la aplicación de TV Azteca en Vivo, en la pantalla principal, encontrarás la alternativa de "¡Vota por tu Granjero favorito!", en automático se encargará de enviarte a la sección correspondiente.

¿Quién fue el eliminado de La Granja VIP?

El eliminado de la tercera semana en La Granja VIP fue Carlos Trejo, saliendo oficialmente del reality de forma definitiva, quien el lunes de la cuarta semana decidió dio a conocer en quién iba a aplicar su Legado, decidiendo que la "Bebeshita" sería la primer nominada.

De las 8 pm a las 11 pm veremos qué ocurre La Gala del reality, descubriendo quién será el siguiente eliminado o eliminada de la lista actualizada de nominados, quien se va a despedir de todos y de la posibilidad de ganar el premio en efectivo y el premio oficial. Ya sea que lo veas en la página web o desde el canal de televisión abierta.

