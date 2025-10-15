¡Terrible susto! Kim Shantal enfrentó su mayor miedo en La Granja VIP: así reaccionó con las gallinas

El día comenzó como cualquier otro en La Granja VIP, pero terminó por revelar que tan intenso es uno de los miedos de Kim Shantal. En medio de las tareas diarias y la convivencia entre peones y granjeros, una escena inesperada dejó a todos sorprendidos, incluida ella misma.

¿Por qué Kim Shantal le tiene miedo a las gallinas?

Desde antes de ingresar a La Granja VIP, Kim confesó su fobia a las aves. Aunque ha intentado trabajar en ese temor a través de terapias, el entorno natural y el contacto directo con los animales representan para ella un verdadero desafío. Las gallinas, en particular, se convirtieron desde el primer día en uno de sus grandes obstáculos.

Aunque platicó con el Tío Pepe sobre su fobia y él le ofreció ir paso a paso, ella se mantuvo recelosa al respecto. El Mayoral le ofreció entrar al gallinero con ella pudiera acercarse poco a poco a las aves, pero Kim no lo logró.

¿Cómo reaccionó Kim Shantal en el momento del susto?

Este miércoles, mientras charlaba tranquilamente con Sandra Itzel cerca del gallinero, Kim fue sorprendida por una escena que le disparó todos los nervios. El Tío Pepe había entrado al corral para mostrar a los peones la forma correcta de cargar a una gallina. En cuanto levantó a una de ellas, el animal empezó a revolotear con fuerza, provocó un ruido repentino y movimiento de la red justo frente a donde Kim se encontraba.

La reacción fue inmediata. Al escuchar el aleteo tan cerca de su cara, Kim salió corriendo en dirección contraria, cruzó la zona del gallinero y se refugió detrás de la cerca, lo más alejada posible del ave. Aunque desde ahí logró seguir las instrucciones del Tío Pepe, no se atrevió a acercarse de nuevo.

La Granja VIP ha puesto a prueba muchas facetas de los participantes, y para Kim, el simple sonido de una gallina sigue siendo uno de los retos más grandes dentro de esta experiencia. Sin duda, será interesante ver si con el paso de los días logra acercarse a estos animales o prefiere mantener siempre una distancia segura.