Cirugías, rellenos y más: los retoques que Alfredo Adame presumió con orgullo en La Granja VIP

En La Granja VIP siempre hay tema de conversación, y esta vez fue Alfredo Adame quien acaparó la atención durante el desayuno al revelar con toda naturalidad los tratamientos estéticos que se ha realizado para lucir impecable frente a las cámaras.

¿Qué tratamientos estéticos se hizo Alfredo Adame?

En la charla, Adame, quien es uno de los nominados en la primera semana de La Granja VIP, mencionó varios retoques faciales, comenzó por mencionar el perfilamiento mandibular, la eliminación de papada mediante liposucción, la aplicación de ácido hialurónico y el uso de bioestimuladores y tensores para reforzar la estructura de su rostro.

Además, reveló que hace menos de un mes se sometió a un procedimiento llamado endolift con láser. Explicó que este tratamiento utiliza vectores que queman la grasa del rostro y, aunque el proceso puede parecer extremo, pues según sus palabras, “hasta huele a carnitas”, su objetivo es estimular la producción de colágeno para que la piel se vea más firme después de unas semanas.

¿Por qué Alfredo Adame decidió hablar de sus retoques?

Aunque otros famosos podrían evitar el tema, Adame lo compartió con soltura mientras charlaba con Kim durante el desayuno. Comentó que todo lo ha hecho por gusto personal y porque se siente bien con los resultados. Su honestidad sorprendió a algunos de sus compañeros, pero también generó varias sonrisas al describir de forma tan gráfica el procedimiento.

La escena dejó claro que, dentro de La Granja VIP, la vanidad y el autocuidado también son tema de conversación. Y si algo ha dejado en evidencia Alfredo Adame desde que entró, es que prefiere hablar con franqueza antes que guardar apariencias.