Mamá de Fede Dorcaz le había mandado un mensaje antes de su asesinato: ¿Qué decía?

En el día de ayer se llevó a cabo el último adiós a Fede Dorcaz, el argentino que fue asesinado el 9 de octubre cuando iba a bordo de una camioneta sobre la lateral del Anillo Periférico, una de las avenidas más importantes de laCDMX.

Felicia Mercado recuerda lo que vivió con Fede Dorcaz, el modelo recientemente asesinado TV Azteca [VIDEO] Luego del sensible homicidio del modelo argentino Fede Dorcaz, quien habría sufrido un ataque directo, la actriz Felicia Mercado recordó sus mejores momentos.

La ceremonia para despedir al cantante y actor, fue realmente movilizante. Estuvieron presentes amigos, colegas, su novia y sus padres.

¿Qué mensaje le mandó la mamá a Fede cuando murió?

En el lugar estuvieron presentes medios de comunicación que tuvieron la oportunidad de hablar con la mamá de Fede Dorcaz. La mujer se mostró muy dolorida y siempre acompañada de su esposo.

“Gracias por darme la oportunidad, yo no soy de medios, no sé hablar, solo voy a hablar con el corazón, en nombre de Fede, de lo que amaba México ya la gente de México, entonces, lo único que pido es respeto que no se digan cosas que no son reales, Fede era un ser de luz, él amaba la música, los sueños, pero, sobre todas las cosas amaba a la gente, no sé qué más decirles solo gracias por estar, por respetar el dolor, esto es…nadie se lo puede imaginar, no puedo decir mucho más, me arrebataron la vida, pero voy a luchar y les doy las gracias por darme la oportunidad de hoy yo estoy sin Fede, pero no quiero que vuelva a pasar esto a nadie más, entonces, en nombre de Fede quiero justicia, pero justicia de verdad”, dijo la madre de Fede Dorcaz.

Ante los medios María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede, dio a conocer que cuentan con información sobre el hecho pero por órdenes de las autoridades no pueden compartir nada con los medios de comunicación para no entorpecer las investigaciones.

En medio de esto, la mujer dejó en claro que su hijo fue una víctima de la delincuencia ya que nuca estuvo involucrado en malos pasos.

María Eugenia contó una extraña situación que le comunicacióncualquier chico joven y le pregunto justo a la hora más o menos que pasó (su asesinato) que ya no me respondió le digo: ‘¿Cómo te fue en el bailongo?’, porque era el primer ensayo que hacía, él decía esto no es la música esto es muy difícil”, contó a los medios de comunicación.

