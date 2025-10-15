¿Caro o barato? Esto es lo que cuesta realmente comer en la taquería de Roberto Palazuelos: precios confirmados

Cuando uno escucha “taquería de Roberto Palazuelos”, automáticamente piensa en lujo y glamour. Y vaya que Tacos Papi no decepciona: desde la entrada con decoración cuidada hasta la manera en que sirven los tacos, todo está pensado para que la experiencia se sienta especial.

Pero lo que más genera comentarios son los precios. Tres tacos al pastor cuestan cerca de 200 pesos, mientras que las gringas o sincronizadas alcanzan 250 pesos, según Cultura Colectiva.

El “taco de la casa”, más grande y parecido a un burrito, se vende en 300 pesos, un precio que muchos usuarios compartieron en redes con asombro y memes.

Platillos y precios que sorprenden en la taquería de Roberto Palazuelos

De acuerdo con medios locales, no solo los tacos llaman la atención. Un arroz con leche supera los 90 pesos. Otros platillos como quesadillas especiales o tacos de carne asada rondan los 200-250 pesos.

Clientes que han visitado Tacos Papi comentan que la experiencia no se limita a comer. “Se siente distinto, todo está limpio, decorado y servido con cuidado”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).

Instagram/TacosPapi Tacos Papi, la taquería de Roberto Palazuelos, está ubicada en Tulum, Quintana Roo

Los sonidos suaves de la música de fondo y los aromas de la carne recién asada crean un ambiente que muchos califican como “experiencia gourmet mexicana”.

Qué opinan los clientes sobre la taquería de Roberto Palazuelos

En Instagram, los seguidores comparten fotos de sus tacos, la vajilla elegante y hasta de la carta. Algunos destacan la frescura de los ingredientes, mientras que otros opinan que los precios son altos, pero aceptan que la experiencia vale la pena.

La conversación se volvió tendencia en varias redes: “Parece caro, pero no es lo mismo que comer en cualquier taquería de la esquina”, escribió otro usuario. Muchos coinciden en que Tacos Papi ofrece un concepto distinto y cuidado.

Por qué los precios son más altos en la taquería de Roberto Palazuelos

Según medios nacionales, la diferencia de precio responde al concepto gourmet del lugar: ingredientes seleccionados, decoración cuidada y servicio personalizado.

Roberto Palazuelos busca que cada visita sea más que un taco: una experiencia completa donde la comida, el ambiente y la atención se combinan para crear un estilo único.