Christian Nodal explota y desmiente a Cazzu; asegura que le da pensión millonaria

Desde hace tiempo, Cazzu abiertamente ha mencionado que no recibe apoyo por parte de Christian Nodal para el cuidado de su hija Inti, situación que provocó una ola de críticas para el padre de la menor al no darle lo necesario.

Christian Nodal y Cazzu confirmaron que están embarazados. ¿Qué pasó? [VIDEO] Christian Nodal y Cazzu están en el centro de los reflectores con la confirmación de la noticia de que están esperando un bebé. Cazzu se presentó embarazada.

Sin embargo, el cantante mexicano alzó la voz para desmentir esos comentarios, explicando que le da una pensión millonaria para el cuidado de la pequeña. Situación que ha encendido las redes sociales; al respecto, te traemos todos los detalles.

¿Qué comentó Christian Nodal al respecto?

En el programa de ‘Sale el Sol’, se difundió un documento legal que dio a conocer la representación legal de Christian Nodal, donde se hablaba de la pensión millonaria que paga el cantante para que la menor tenga una buena vida.

En dicho documento, se menciona que el cantante mexicano se ha comprometido a realizar sus obligaciones económicas, aportando una suma de millones de pesos, pagos que son respaldados con comprobantes oficiales.

Otro punto importante que se menciona, es donde se habla que el cantante nunca le ha negado a su hija el realizar viajes internacionales, aun cuando las solicitudes no se hacen con el tiempo de anticipación requerido. Siendo puntos claves, considerando que Cazzu llegó a decir que Nodal no cumplía con ciertas obligaciones.

¿Cuánto da Nodal de pensión?

Aunque en el comunicado que se compartió de la representación legal de Christina Nodal no menciona la cifra exacta que se paga, según informes del periodista Javier Ceriani, explicó que la cantidad que otorga para la pensión millonaria asciende a 2 mil 500 pesos, un monto mínimo considerando lo que el cantante gana y gasta.

En la misma investigación realizada por el periodista, menciona que dicha cifra que da en efectivo no es ni el uno por ciento del salario que recibe. Detallando que gran parte de la responsabilidad recae en Cazzu, quien hace el pago de gran parte de las necesidades de Inti.